10 років тому українці провели свій перший контрнаступ — Зеленський про Революцію Гідності

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 10 років тому українці розпочали "нову сторінку боротьби" і визначили своє європейське майбутнє.

Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи

У державне свято – День Гідності та Свободи, яке в Україні відзначають 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни – європейського народу. Глава держави закликав українців залишатися сильними, та не поступатися у захисті своєї свободи.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Глава держави наголосив, що на це свято, встановлене на честь початку двох революцій – "Помаранчевої" та Революції Гідності – 10 років тому українці розпочали "нову сторінку боротьби" і визначили своє європейське майбутнє.

10 років тому українці провели свій перший контрнаступ. Проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього. Проти нашої неволі. 10 років тому люди об'єдналися не лише проти чогось, а й передусім за себе. Кожен за кожного, – сказав Зеленський. Поширити

Президент наголосив, що тоді фактично "відбулася перша перемога у сьогоднішній війні".

Перемога небайдужості. Перемога хоробрості. Перемога Революції Гідності. Перемога народного спротиву, громадянського суспільства, подвигу Героїв Небесної Сотні та всіх, хто боровся за свободу в столиці та інших регіонах, – йдеться у зверненні. Поширити

Зеленський зазначив, що український народ уже подолав великий відрізок євроінтеграційного шляху, і якщо 20 років тому це була "романтична мрія", 10 років тому – амбітна мета, то "сьогодні – це реалії, в яких вже неможливо зупинити наш рух уперед та подолання всіх обов'язкових стадій.

Тож наш статус кандидата й подальші переговори про вступ мають неодмінно завершитися повноправним членством України в ЄС. І все це ми робимо попри війну. Коли наші люди захищають і себе, і Європу вже зараз, – заявив він. Поширити

Зеленський також підкреслив, що в цій боротьбі не можна поступатися терору і шукати компроміси у спробі досягти "нічиї" - інакше неодмінно буде програш.

Коли цивілізований світ починає шукати компроміси з терористами та йти на поступки тиранам. Тоді неодмінно програємо ми всі. Україна. Європа. Світ. Програємо, наївно думаючи, що з ними може бути нічия. Нічия неможлива, – зазначив глава держави. Поширити

Президент також звернув увагу на потребу для українців залишатися сильними, та не поступатися у захисті своєї свободи.

Ми сильні. Маємо бути сильними. Бо тільки в сильних вірять, тільки сильні творять майбутнє. Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, аби стати вільними. Вільними, аби бути гідними. Заради нових часів. Коли центральні площі наших міст отримають нові й назавжди незмінні назви. На честь героїв. На честь визволителів. Маріуполя, Бердянська, Мелітополя. На честь звільнення Донбасу, Криму. На честь возз’єднання України у своїх кордонах. Коли в книгах з історії через роки й століття про період незалежності з 1991 року писатимуть як про безперервний, – сказав Зеленський. Поширити

Що відомо про підготовку України до початку переговорів щодо членства у ЄС

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна починає готуватись до початку переговорів щодо вступу у ЄС.

Сьогодні президент підписав указ про невідкладні найближчі заходи щодо підготовки до рішення про переговори про вступ (щоб ми виконали все, що потрібно виконати) та до самих переговорів про вступ, – зазначив Жовква. Поширити

За його словами, представники Єврокомісії мають провести скринінг національного законодавства України та оцінити його на відповідність вимогам ЄС.

Цей процес дуже важливий і нашій країні треба розпочинати його вже сьогодні.