10 років тому українці провели свій перший контрнаступ — Зеленський про Революцію Гідності

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 10 років тому українці розпочали "нову сторінку боротьби" і визначили своє європейське майбутнє.
Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи
У державне свято – День Гідності та Свободи, яке в Україні відзначають 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни – європейського народу. Глава держави закликав українців залишатися сильними, та не поступатися у захисті своєї свободи.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.
Глава держави наголосив, що на це свято, встановлене на честь початку двох революцій – "Помаранчевої" та Революції Гідності – 10 років тому українці розпочали "нову сторінку боротьби" і визначили своє європейське майбутнє.
Президент наголосив, що тоді фактично "відбулася перша перемога у сьогоднішній війні".
Зеленський зазначив, що український народ уже подолав великий відрізок євроінтеграційного шляху, і якщо 20 років тому це була "романтична мрія", 10 років тому – амбітна мета, то "сьогодні – це реалії, в яких вже неможливо зупинити наш рух уперед та подолання всіх обов'язкових стадій.
Зеленський також підкреслив, що в цій боротьбі не можна поступатися терору і шукати компроміси у спробі досягти "нічиї" - інакше неодмінно буде програш.
Президент також звернув увагу на потребу для українців залишатися сильними, та не поступатися у захисті своєї свободи.
Що відомо про підготовку України до початку переговорів щодо членства у ЄС
За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна починає готуватись до початку переговорів щодо вступу у ЄС.
За його словами, представники Єврокомісії мають провести скринінг національного законодавства України та оцінити його на відповідність вимогам ЄС.
Цей процес дуже важливий і нашій країні треба розпочинати його вже сьогодні.
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