Совет ЕС поддержал предоставление Украине 4.1 млрд евро — когда ожидать

Украина в скором времени получит более 4,1 млрд евро финансирования. Совет ЕС дал зеленый свет второму траншу грантов и кредитов в рамках Программы ЕС для Украины, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирование ее государственного управления.
Главные тезисы
- Украина получит более 4,1 млрд евро финансирования от ЕС для поддержки макрофинансовой стабильности и государственного управления.
- Предоставление финансовой помощи от Евросоюза способствует фискальной стабильности и экономическому развитию Украины.
- Программа Ukraine Facility предусматривает общий объем поддержки 50 млрд евро для Украины, что способствует реформам и инвестициям в стране.
- До конца года Украина планирует получить еще 4,2 млрд евро от Евросоюза в рамках Ukraine Facility.
- Выделение финансовых средств от ЕС поможет Украине достичь определенных показателей, необходимых для получения дополнительной поддержки.
Совет ЕС принял предоставление Украине второго транша на 4.1 млрд евро
Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в Плане Украины для получения средств, выплаченных из Фонда Украины.
Совет также отметил важность выделения денег как можно быстрее, учитывая сложную фискальную ситуацию в Украине.
В мае 2024 года Совет пришел к выводу, что о выполнении предварительных условий для получения Украиной до 50 млрд евро поддержки в рамках Украинского фонда, а в августе был выплачен первый транш ЕС на 4,2 млрд евро.
Программа Ukraine Facility: что известно
В феврале 2024 г. Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.
Из этой суммы до 32 млрд евро выделено в поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Украинском плане, согласно которым выплаты будут обусловлены достижением определенных показателей.
Украинский фонд уже выплатил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и первый взнос в размере почти 4,2 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро в виде безвозвратной финансовой поддержки и более 2,6 млрд евро в виде кредитов.
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