Совет ЕС поддержал предоставление Украине 4.1 млрд евро — когда ожидать

Украина в скором времени получит более 4,1 млрд евро финансирования. Совет ЕС дал зеленый свет второму траншу грантов и кредитов в рамках Программы ЕС для Украины, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирование ее государственного управления.

Совет ЕС принял предоставление Украине второго транша на 4.1 млрд евро

Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в Плане Украины для получения средств, выплаченных из Фонда Украины.

Совет также отметил важность выделения денег как можно быстрее, учитывая сложную фискальную ситуацию в Украине.

В Плане по Украине изложены намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые она планирует провести в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет. Поделиться

В мае 2024 года Совет пришел к выводу, что о выполнении предварительных условий для получения Украиной до 50 млрд евро поддержки в рамках Украинского фонда, а в августе был выплачен первый транш ЕС на 4,2 млрд евро.

Программа Ukraine Facility: что известно

В феврале 2024 г. Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

Из этой суммы до 32 млрд евро выделено в поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Украинском плане, согласно которым выплаты будут обусловлены достижением определенных показателей.

Украинский фонд уже выплатил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и первый взнос в размере почти 4,2 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро в виде безвозвратной финансовой поддержки и более 2,6 млрд евро в виде кредитов.