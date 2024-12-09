Рада ЄС підтримала надання Україні 4.1 млрд євро — коли очікувати
Категорія
Економіка
Дата публікації

Рада ЄС підтримала надання Україні 4.1 млрд євро — коли очікувати

Council of the European Union
Рада ЄС

Україна незабаром отримає понад 4,1 млрд євро фінансування. Рада ЄС дала зелене світло другому траншу грантів та кредитів у рамках Програми ЄС для України, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Головні тези:

  • Рада ЄС підтримала Україну, надавши другий транш на 4.1 млрд євро для підтримки макрофінансової стабільності та державного управління.
  • Україна отримала підтримку в рамках Програми ЄС для відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також для проведення необхідних реформ.
  • Надання фінансової допомоги від Євросоюзу підвищить фіскальну стабільність та економічний розвиток України, сприяючи інвестиціям та реформам у країні.

Рада ЄС ухвалила надання Україні другого траншу на 4.1 млрд євро

Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені у Плані України для отримання коштів, які будуть виплачені з Фонду України.

Рада також наголосила на важливості виділення грошей якнайшвидше, враховуючи складну фіскальну ситуацію в Україні.

У Плані щодо України викладено наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які вона планує провести у рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

У травні 2024 року Рада дійшла висновку, що про виконання попередніх умов для отримання Україною до 50 млрд євро підтримки в рамках Українського фонду, а у серпні було виплачено перший транш ЄС на 4,2 млрд євро.

Програма Ukraine Facility: що відомо

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

З цієї суми до 32 млрд євро виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених в Українському плані, відповідно до яких виплати будуть зумовлені досягненням певних показників.

Український фонд уже виплатив 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та перший внесок у розмірі майже 4,2 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро у вигляді безповоротної фінансової підтримки та понад 2,6 млрд євро у вигляді кредитів.

З початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна планує отримати ще 4,2 млрд євро від Євросоюзу в рамках Ukraine Facility.

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