Рада прийняла за основу законопроєкт щодо виплат родинам загиблих добровольців — деталі

Верховна Рада України 8 січня прийняла за основу законопроєкт, який дозволить родинам загиблих добровольців отримувати одноразову грошову допомогу (ОГД) нарівні з сім'ями полеглих військовослужбовців

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо виплат родинам загиблих добровольців

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який дозволить забезпечити виплату ОГД родинам загиблих цивільних осіб — добровольців на рівні з сім'ями полеглих військовослужбовців.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

“За” проголосували 266 народних депутатів України.

Йдеться про ОГД у розмірі 15 млн грн для родин цивільних осіб, які у взаємодії з ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ проти України та загинули у період з 24 лютого по 25 березня 2022 р. Наталія Калмикова Міністерка у справах ветеранів

А тим родинам, яким Мінветеранів вже було виплачено ОГД відповідно до частини сьомої статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", буде здійснено таку виплату з урахуванням раніше виплаченої суми.

Маємо забезпечити справедливий підхід у виплаті одноразової грошової допомоги родинам полеглих цивільних Захисників і Захисниць, які пліч-о-пліч з військовослужбовцями, поліцейськими, працівниками органів і підрозділів цивільного захисту стали на захист суверенітету і територіальної цілісності України. Дякую Комітету на усім народним депутатам за підтримку важливого законопроєкту.

Яка сума одноразової грошової допомоги передбачена родинам загиблих у 2024 році

Наразі існує дві суми, які держава виплачує родинам загиблих захисників — це 15 мільйонів та 2,15 мільйона гривень.

За словами юристки Анни Пашкіної, виплата у розмірі 15 мільйонів гривень передбачена сімʼям загиблих військовослужбовців і поліцейських. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблої людини.

У разі загибелі добровольця, який не був оформлений в жодній із військових структур, його родина має право допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів. У 2024 році — це 2 150 000 гривень. Однак з року в рік вона може змінюватися.

За отриманням допомоги родичі мають звернутися протягом 3-х років з дати смерті військового, зазначеної у свідоцтві про смерть.

На виплату одноразової грошової допомоги мають право такі члени родини: