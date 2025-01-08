Рада прийняла за основу законопроєкт щодо виплат родинам загиблих добровольців — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо виплат родинам загиблих добровольців — деталі

Ветеран
Джерело:  online.ua

Верховна Рада України 8 січня прийняла за основу законопроєкт, який дозволить родинам загиблих добровольців отримувати одноразову грошову допомогу (ОГД) нарівні з сім'ями полеглих військовослужбовців

Головні тези:

  • Верховна Рада України прийняла законопроєкт про виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих добровольців нарівні з сім'ями полеглих військовослужбовців.
  • Одноразова грошова допомога родинам загиблих цивільних осіб, які брали участь у відсічі збройної агресії РФ проти України, буде виплачуватися у розмірі 15 мільйонів гривень.
  • Для отримання допомоги родичі мають звернутися протягом 3-х років з дати смерті загиблого, вказаної у свідоцтві про смерть.
  • Суми допомоги можуть змінюватися щорічно, а виплата 15 мільйонів гривень раніше була передбачена сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських.
  • На виплату грошової допомоги мають право різні члени сім'ї загиблого, включаючи дітей, вдову (вдівця), батьків, онуків, утриманців та осіб, що проживали з загиблим однією сім'єю.

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо виплат родинам загиблих добровольців

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який дозволить забезпечити виплату ОГД родинам загиблих цивільних осіб — добровольців на рівні з сім'ями полеглих військовослужбовців.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

“За” проголосували 266 народних депутатів України.

Йдеться про ОГД у розмірі 15 млн грн для родин цивільних осіб, які у взаємодії з ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ проти України та загинули у період з 24 лютого по 25 березня 2022 р.

Наталія Калмикова

Наталія Калмикова

Міністерка у справах ветеранів

А тим родинам, яким Мінветеранів вже було виплачено ОГД відповідно до частини сьомої статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", буде здійснено таку виплату з урахуванням раніше виплаченої суми.

Маємо забезпечити справедливий підхід у виплаті одноразової грошової допомоги родинам полеглих цивільних Захисників і Захисниць, які пліч-о-пліч з військовослужбовцями, поліцейськими, працівниками органів і підрозділів цивільного захисту стали на захист суверенітету і територіальної цілісності України. Дякую Комітету на усім народним депутатам за підтримку важливого законопроєкту.

Яка сума одноразової грошової допомоги передбачена родинам загиблих у 2024 році

Наразі існує дві суми, які держава виплачує родинам загиблих захисників — це 15 мільйонів та 2,15 мільйона гривень.

За словами юристки Анни Пашкіної, виплата у розмірі 15 мільйонів гривень передбачена сімʼям загиблих військовослужбовців і поліцейських. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблої людини.

У разі загибелі добровольця, який не був оформлений в жодній із військових структур, його родина має право допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів. У 2024 році — це 2 150 000 гривень. Однак з року в рік вона може змінюватися.

За отриманням допомоги родичі мають звернутися протягом 3-х років з дати смерті військового, зазначеної у свідоцтві про смерть.

На виплату одноразової грошової допомоги мають право такі члени родини:

  • діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої людини та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких людину за її життя позбавили батьківських прав;

  • вдова (вдівець);

  • батьки (усиновлювачі) загиблої людини, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі;

  • онуки загиблої людини, якщо на момент її загибелі їхні батьки були мертві;

  • жінка або чоловік, які проживали із загиблою людиною однією сім’єю, але не перебували у шлюбі — за умови, що цей факт встановлений рішенням суду, яке набрало законної сили;

  • утриманці загиблої людини.

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