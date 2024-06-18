В Украине запустили электронную карту услуг для ветеранов войны
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине запустили электронную карту услуг для ветеранов войны

Министерство по делам ветеранов Украины
Электронная карта
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Министерство по делам ветеранов Украины совместно с представительством Международной организации по Миграции в Украине разработало и запустило е-карту услуг для ветеранов войны в общинах.

Главные тезисы

  • Е-Карта предоставляет широкий спектр услуг: от психологической поддержки до патриотического воспитания и предпринимательских инициатив.
  • Пользователи могут отфильтровать услуги по месту предоставления, типам, категориям получателей и условиям предоставления.
  • Е-Карта является «живым» инструментом, который ежедневно обновляется и упрощает доступ ветеранов к необходимым сервисам.
  • В приложении 'Резерв+' появился е-билет военнообязанного с QR-кодом, что позволит заменить бумажные документы электронным форматом.

На портале Е-Карта ветераны смогут найти большой список услуг.

Е-Карта доступна на платформе е-Ветеран, на ней ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, предлагаемые государством, а также негосударственные и международные организации.

Пользователи могут отфильтровать следующую информацию по:

  • местом предоставления услуг в областях и общинах;

  • типами услуг;

  • их описанием, категорией получателей и условиями предоставления.

На портале представлены различные услуги: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до всего, необходимого для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

E-карта — это агрегатор данных, недостающий ветеранской общине. Теперь все, что нужно ветеранам и ветеранкам, можно быстро найти через свой смартфон или компьютер, отметив лишь область или территориальную громаду, говорит и.о. Министр по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Алгоритм работы с е-картой достаточно прост:

  • пользователь заходит на сайт;

  • отфильтровывает область, общину, тип услуги;

  • читает название и описание опций, предоставляемых в рамках услуги;

  • видит адрес, приходит, подает заявление на услугу или сразу его получает.

В случае, если пользователю случилась неточная или неполная информация — сообщить в структурное подразделение ОВА, на которое возложены функции ветеранской политики.

Е-Карта является «живым» инструментом, который будет обновляться каждый день. Теперь команда министерства в процессе привлечения областных администраций, общин, местных организаций и бизнеса.

В приложении "Резерв+" появился е-билет военнообязанного

18 июня в приложении Резерв+ для военнообязанных появился QR-код, который, по убеждению чиновников, станет полноценной заменой бумажных документов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", - заявила Черногоренко.

Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или потерянное приписное свидетельство, сообщают разработчики.

По словам Екатерины Черногоренко, считывать QR-код соответствующие должностные лица будут также через приложение, и дополнительное оборудование для этого не потребуется.

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