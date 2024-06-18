В Украине запустили электронную карту услуг для ветеранов войны

Министерство по делам ветеранов Украины совместно с представительством Международной организации по Миграции в Украине разработало и запустило е-карту услуг для ветеранов войны в общинах.
Главные тезисы
- Е-Карта предоставляет широкий спектр услуг: от психологической поддержки до патриотического воспитания и предпринимательских инициатив.
- Пользователи могут отфильтровать услуги по месту предоставления, типам, категориям получателей и условиям предоставления.
- Е-Карта является «живым» инструментом, который ежедневно обновляется и упрощает доступ ветеранов к необходимым сервисам.
- В приложении 'Резерв+' появился е-билет военнообязанного с QR-кодом, что позволит заменить бумажные документы электронным форматом.
На портале Е-Карта ветераны смогут найти большой список услуг.
Е-Карта доступна на платформе е-Ветеран, на ней ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, предлагаемые государством, а также негосударственные и международные организации.
Пользователи могут отфильтровать следующую информацию по:
местом предоставления услуг в областях и общинах;
типами услуг;
их описанием, категорией получателей и условиями предоставления.
На портале представлены различные услуги: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до всего, необходимого для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.
Алгоритм работы с е-картой достаточно прост:
пользователь заходит на сайт;
отфильтровывает область, общину, тип услуги;
читает название и описание опций, предоставляемых в рамках услуги;
видит адрес, приходит, подает заявление на услугу или сразу его получает.
В случае, если пользователю случилась неточная или неполная информация — сообщить в структурное подразделение ОВА, на которое возложены функции ветеранской политики.
Е-Карта является «живым» инструментом, который будет обновляться каждый день. Теперь команда министерства в процессе привлечения областных администраций, общин, местных организаций и бизнеса.
В приложении "Резерв+" появился е-билет военнообязанного
18 июня в приложении Резерв+ для военнообязанных появился QR-код, который, по убеждению чиновников, станет полноценной заменой бумажных документов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.
Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или потерянное приписное свидетельство, сообщают разработчики.
По словам Екатерины Черногоренко, считывать QR-код соответствующие должностные лица будут также через приложение, и дополнительное оборудование для этого не потребуется.
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