В Украине запустили электронную карту услуг для ветеранов войны

Министерство по делам ветеранов Украины совместно с представительством Международной организации по Миграции в Украине разработало и запустило е-карту услуг для ветеранов войны в общинах.

На портале Е-Карта ветераны смогут найти большой список услуг.

Е-Карта доступна на платформе е-Ветеран, на ней ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, предлагаемые государством, а также негосударственные и международные организации.

Пользователи могут отфильтровать следующую информацию по:

местом предоставления услуг в областях и общинах;

типами услуг;

их описанием, категорией получателей и условиями предоставления.

На портале представлены различные услуги: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до всего, необходимого для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

E-карта — это агрегатор данных, недостающий ветеранской общине. Теперь все, что нужно ветеранам и ветеранкам, можно быстро найти через свой смартфон или компьютер, отметив лишь область или территориальную громаду, говорит и.о. Министр по делам ветеранов Украины Александр Порхун. Поделиться

Алгоритм работы с е-картой достаточно прост:

пользователь заходит на сайт;

отфильтровывает область, общину, тип услуги;

читает название и описание опций, предоставляемых в рамках услуги;

видит адрес, приходит, подает заявление на услугу или сразу его получает.

В случае, если пользователю случилась неточная или неполная информация — сообщить в структурное подразделение ОВА, на которое возложены функции ветеранской политики.

Е-Карта является «живым» инструментом, который будет обновляться каждый день. Теперь команда министерства в процессе привлечения областных администраций, общин, местных организаций и бизнеса.

В приложении "Резерв+" появился е-билет военнообязанного

18 июня в приложении Резерв+ для военнообязанных появился QR-код, который, по убеждению чиновников, станет полноценной заменой бумажных документов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", - заявила Черногоренко. Поделиться

Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или потерянное приписное свидетельство, сообщают разработчики.

По словам Екатерины Черногоренко, считывать QR-код соответствующие должностные лица будут также через приложение, и дополнительное оборудование для этого не потребуется.