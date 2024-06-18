В Україні запустили електронну карту послуг для ветеранів війни

Міністерство у справах ветеранів України спільно з представництвом Міжнародної організації з Міграції в Україні розробило та запустило е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах.

На порталі Е-Карта ветерани зможуть знайти великий перелік послуг

Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран, на ній ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.

Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:

місцем надання послуг у областях та громадах;

типами послуг;

їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.

На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

E-Карта — це агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або територіальну громаду, — говорить в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. Поширити

Алгоритм роботи з е-Картою досить простий:

користувач заходить на сайт;

відфільтровує область, громаду, тип послуги;

читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги;

бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.

У випадку, якщо користувачу трапилася неточна чи неповна інформація — повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики.

Е-Карта є «живим» інструментом, який оновлюватиметься щодня. Тепер команда міністерства в процесі залучення обласних адміністрацій, громад, місцевих громадських організацій та бізнесу.

У додатку "Резерв+" з’явився е-квиток військовозобов’язаного

18 червня у застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з’явився QR-код, який, на переконання чиновників, стане повноцінною заміною паперових документів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+, — заявила Черногоренко. Поширити

Як повідомляється в додатку, тепер у ньому доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво, — повідомляють розробники.

За словами Катерини Черногоренко, зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і додаткове обладнання для цього не знадобиться.