В Україні запустили електронну карту послуг для ветеранів війни

Міністерство у справах ветеранів України спільно з представництвом Міжнародної організації з Міграції в Україні розробило та запустило е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах.
Головні тези:
- Е-Карта надає доступ до широкого переліку послуг: від психологічної підтримки до патріотичного виховання та підприємницьких ініціатив.
- Користувачі можуть відфільтрувати послуги за місцем надання, типами, категорією отримувачів та умовами надання.
- Е-Карта є «живим» інструментом, який оновлюється щодня та спрощує доступ ветеранів до необхідних сервісів.
- У додатку 'Резерв+' з’явився е-квиток військовозобов’язаного з QR-кодом, що дозволить замінити паперові документи на електронний формат.
На порталі Е-Карта ветерани зможуть знайти великий перелік послуг
Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран, на ній ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні й міжнародні організації.
Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за:
місцем надання послуг у областях та громадах;
типами послуг;
їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання.
На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.
Алгоритм роботи з е-Картою досить простий:
користувач заходить на сайт;
відфільтровує область, громаду, тип послуги;
читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги;
бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.
У випадку, якщо користувачу трапилася неточна чи неповна інформація — повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики.
Е-Карта є «живим» інструментом, який оновлюватиметься щодня. Тепер команда міністерства в процесі залучення обласних адміністрацій, громад, місцевих громадських організацій та бізнесу.
У додатку "Резерв+" з’явився е-квиток військовозобов’язаного
18 червня у застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з’явився QR-код, який, на переконання чиновників, стане повноцінною заміною паперових документів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Як повідомляється в додатку, тепер у ньому доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.
Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво, — повідомляють розробники.
За словами Катерини Черногоренко, зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і додаткове обладнання для цього не знадобиться.
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