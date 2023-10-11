В Україні запустили безплатну платформу Inheart, яка дозволяє створювати сторінки померлих людей, зберігаючи на них оцифровані фото, відео тощо.

В Україні запустили платформу Inheart для зберігання пам'яті про померлих

Inheart – це вебплатформа, де користувачі можуть об'єднувати альбомні фотографії, відеозаписи, листи та інші особисті спогади про померлих на одній сторінці, щоб поділитися ними з родиною та друзями.

Наразі розробники розглядають можливість розширення платформи для зберігання пам'яті про загиблих українських воїнів у війні з Росією.

Сервіс гарантує безпеку даних, зберігаючи інформацію про померлих на різних серверах у різних країнах для надійності архівування.

Розробники також передбачили можливість передачі геолокації місця поховання, щоб родичі та друзі могли легко знайти пам'ятник.

Як користуватися платформою

Для користування платформою потрібно створити сторінку пам'яті та заповнити її інформацією, а потім поділитися посиланням із родичами та друзями, щоб вони могли додавати свої спогади та фотографії. Зразу ж після створення сторінки користувач отримує QR-код від розробників, який може розмістити на могилі для легкого доступу до спогадів.стили платформу Inheart для зберігання пам'яті про померлих