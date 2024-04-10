В Украине запустили мобильные Центры помощи спасенным — фото

10 апреля в Бородянке состоялся официальный запуск работы трех мобильных Центров помощи спасенным. Благодаря им жители деоккупированных территорий и прифронтовых регионов Украины получат доступ к квалифицированной психологической, социальной и юридической поддержке.

Что важно знать о мобильных Центрах помощи спасенным

Стоит обратить внимание на то, что мобильные Центры помощи спасенным являются частью сети стационарных Центров, которые сегодня работают в 11 городах Украины.

Фото: facebook.com/UA.EU.NATO

Участие в презентации мобильных центров приняли:

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,

представитель UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине Массимо Диана,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Петер Ван де Велде.

Также участниками мероприятия стали заместитель Министра внутренних дел Екатерина Павличенко, заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Леся Карнаух и другие.

Ольга Стефанишина считает символичным тот факт, что запуск мобильных центров произошел именно в Бородянке, где два года назад, после деоккупации Киевщины, весь мир увидел подлинное лицо России и последствия ее преступлений.

Стремясь как можно быстрее помочь и поддержать пострадавших, мы вместе с партнерами из UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине запустили уникальный проект. Наша цель — расширить географию работы Центров и помочь тем, кому сложно самостоятельно добраться до стационарных Центров. Мобильные центры позволят нам нарастить наши усилия с целью комплексной помощи украинцам. Ольга Стефанишина Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Ольга Стефанишина (Фото: online.ua)

Что важно понимать, после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина столкнулась с беспрецедентным уровнем насилия.

По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано более 270 дел по статье "сексуальное насилие".

Несмотря на это, в ООН пришли к выводу, что жертв сексуального насилия во время войны может быть в 10-20 раз больше, чем свидетельствуют официальные данные.

Центры помощи спасенным оказывают комплексную поддержку всем нуждающимся, в частности, и пострадавшим от сексуального насилия, связанного с войной.

Как отмечает представитель UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине, Массимо Диана, сексуальное насилие, вызванное войной, — ужасное преступление, ни в коем случае не имеющее оправдания.

Он подчеркивает, что речь идет о тысячах пострадавших со своим ужасными историями и опытом.

Справиться с пережитым в одиночку крайне сложно. Именно поэтому существуют Центры помощи спасенным, где пострадавшие могут получить квалифицированную психологическую, юридическую и социальную поддержку конфиденциально и бесплатно. Для нас, в UNFPA, Фонде ООН в области народонаселения крайне важно, чтобы доступ к качественной помощи могли получить как можно больше людей. Поэтому запуск мобильных Центров помощи спасенным жизненно необходим для украинцев, не имеющих возможности обратиться в стационарные Центры. Массимо Диана Представитель UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения в Украине

Массимо Диана и глава ОО «UA Experts” Сергей Нижинский (Фото: online.ua)

Испания и Бельгия помогли расширить зону функционирования Центров помощи спасенным

Центры помощи спасенным решили создать для реагирования на вызовы войны.

Помощь здесь могут получить внутренне перемещенные лица, выехавшие из зоны боевых действий или оккупированных территорий, местные жители и все, кто нуждается в поддержке. Помощь оказывается конфиденциально, беспатно и безусловно.

Первый Центр помощи спасенным заработал в Запорожье в июле 2022 года. Сегодня сервисы функционируют также в Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Херсоне, Одессе, Полтаве, Кропивницком, Черновцах и Мукачево.

Народ Испании солидарен с отважным народом Украины, противостоящим ужасной вооруженной агрессии. Травмы, которые наносит война, не заживают мгновенно. Поэтому квалифицированная психологическая поддержка имеет огромное значение. Для нас почетно быть частью крайне важной инициативы по запуску мобильных Центров помощи спасенным, которые смогут помогать еще большему числу украинцев, в том числе и в труднодоступных регионах. Рикардо Лопес-Аранда Хагу Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине

Рикардо Лопес-Аранда Хагу (Фото: online.ua)

Что важно понимать, два мобильных Центра помощи спасенным, приобретенные при поддержке правительства Испании, будут работать в Херсонской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Еще один, приобретенный при поддержке правительства Бельгии, будет работать в Харьковской области. Мобильные центры полностью оборудованы для предоставления консультаций.

Фото: facebook.com/UA.EU.NATO

Для Правительства Бельгии очень важно поддерживать украинцев во время войны, в частности тех, кто прошел плен и пытки, тех, кто был вынужден покинуть родной дом, убегая от войны, переживших сексуальное насилие, связанное с войной. Мы гордимся поддержкой сети Центров помощи спасенным, которые оказывают столь необходимую помощь украинцам в самые трудные времена войны. Петер Ван де Велде Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Украине

Петер Ван де Велде (Фото: online.ua)

Центры помощи спасенным созданы по инициативе Офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с содействием Правительственной Уполномоченной по гендерной политике, в партнерстве с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине, благодаря финансовой поддержке правительств Австрии, Бельгии, Испании, Швеции в сотрудничестве с местными органами власти.