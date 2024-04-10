В Украине запустили мобильные Центры помощи спасенным — фото

10 апреля в Бородянке состоялся официальный запуск работы трех мобильных Центров помощи спасенным. Благодаря им жители деоккупированных территорий и прифронтовых регионов Украины получат доступ к квалифицированной психологической, социальной и юридической поддержке.
Что важно знать о мобильных Центрах помощи спасенным
Стоит обратить внимание на то, что мобильные Центры помощи спасенным являются частью сети стационарных Центров, которые сегодня работают в 11 городах Украины.
Участие в презентации мобильных центров приняли:
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,
представитель UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине Массимо Диана,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Петер Ван де Велде.
Также участниками мероприятия стали заместитель Министра внутренних дел Екатерина Павличенко, заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Леся Карнаух и другие.
Ольга Стефанишина считает символичным тот факт, что запуск мобильных центров произошел именно в Бородянке, где два года назад, после деоккупации Киевщины, весь мир увидел подлинное лицо России и последствия ее преступлений.
Что важно понимать, после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина столкнулась с беспрецедентным уровнем насилия.
По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано более 270 дел по статье "сексуальное насилие".
Несмотря на это, в ООН пришли к выводу, что жертв сексуального насилия во время войны может быть в 10-20 раз больше, чем свидетельствуют официальные данные.
Центры помощи спасенным оказывают комплексную поддержку всем нуждающимся, в частности, и пострадавшим от сексуального насилия, связанного с войной.
Как отмечает представитель UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине, Массимо Диана, сексуальное насилие, вызванное войной, — ужасное преступление, ни в коем случае не имеющее оправдания.
Он подчеркивает, что речь идет о тысячах пострадавших со своим ужасными историями и опытом.
Испания и Бельгия помогли расширить зону функционирования Центров помощи спасенным
Центры помощи спасенным решили создать для реагирования на вызовы войны.
Помощь здесь могут получить внутренне перемещенные лица, выехавшие из зоны боевых действий или оккупированных территорий, местные жители и все, кто нуждается в поддержке. Помощь оказывается конфиденциально, беспатно и безусловно.
Первый Центр помощи спасенным заработал в Запорожье в июле 2022 года. Сегодня сервисы функционируют также в Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Херсоне, Одессе, Полтаве, Кропивницком, Черновцах и Мукачево.
Что важно понимать, два мобильных Центра помощи спасенным, приобретенные при поддержке правительства Испании, будут работать в Херсонской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Еще один, приобретенный при поддержке правительства Бельгии, будет работать в Харьковской области. Мобильные центры полностью оборудованы для предоставления консультаций.
Центры помощи спасенным созданы по инициативе Офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с содействием Правительственной Уполномоченной по гендерной политике, в партнерстве с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине, благодаря финансовой поддержке правительств Австрии, Бельгии, Испании, Швеции в сотрудничестве с местными органами власти.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-