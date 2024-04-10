В Україні запустили мобільні Центри допомоги врятованим — фото

10 квітня у Бородянці відбувся офіційний запуск роботи трьох мобільних Центрів допомоги врятованим цивільним. Завдяки їм мешканці деокупованих територій та прифронтових регіонів України отримують доступ до кваліфікованої психологічної, соціальної та юридичної підтримки.

Що важливо знати про мобільні Центри допомоги врятованим

Варто звернути увагу на те, що мобільні Центри допомоги врятованим є частиною мережі стаціонарних Центрів, які на сьогодні працюють в 11 містах України.

Фото: facebook.com/UA.EU.NATO

Участь у презентації мобільних Центрів взяли:

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,

представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Массімо Діана,

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу

Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Петер Ван де Велде.

Також учасниками заходу стали: заступник Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Леся Карнаух та інші.

Ольга Стефанішина вважає символічним той факт, що запуск мобільних центрів відбувся саме у Бородянці, де два роки тому, після деокупації Київщини, увесь світ побачив справжнє обличчя Росії та наслідки її злочинів.

Прагнучи якнайшвидше допомогти та підтримати постраждалих, ми разом з партнерами з UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, запустили унікальний проєкт. Наша мета — розширити географію роботи Центрів та допомогти тим, кому складно самотужки дістатися стаціонарних Центрів. Мобільні центри дозволять нам наростити наші зусилля для комплексної допомоги українцям. Ольга Стефанішина Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Ольга Стефанішина (Фото: online.ua)

Що важливо розуміти, після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна зіштовхнулася з безпрецедентним рівнем насильства.

Станом на сьогодні зареєстровано понад 270 справ за статтею "сексуальне насильство".

Попри це, в ООН дійшли висновку, що жертв сексуального насильства під час війни може бути у 10-20 разів більше, ніж про це свідчать офіційні дані.

Центри допомоги врятованим надають комплексну підтримку усім, хто потребує, зокрема, і постраждалим від сексуального насильства, повʼязаного з війною.

Як зазначає представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, Массімо Діана, сексуальне насильство, зумовлене війною, — жахливий злочин, який за жодних умов не має виправдання.

Він наголошує, що йдеться про тисячі постраждалих, зі своїми жахаючи історіями та досвідом.

Справитися з пережитим наодинці вкрай складно. Саме тому існують Центри допомоги врятованим, де постраждалі можуть отримати кваліфіковану психологічну, юридичну та соціальну підтримку конфіденційно та безоплатно. Для нас, в UNFPA, Фонді ООН у галузі народонаселення, вкрай важливо, щоб доступ до якісної допомоги могли отримати якомога більше людей. Тому запуск мобільних Центрів допомоги врятованим є життєво необхідним для українців, які не мають змоги звернутися до стаціонарних Центрів. Массімо Діана Представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

Массімо Діана та голова ГО «UA Experts” Сергій Ніжинський (Фото: online.ua)

Іспанія та Бельгія допомогли розширити зону функціонування Центрів допомоги врятованим

Центри допомоги врятованим вирішили створити, щоб реагувати на виклики війни.

Допомогу тут можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди, які виїхали із зони бойових дій чи окупованих територій, місцеві мешканці та усі, хто потребує підтримки. Допомога надається конфіденційно, безоплатно та безумовно.

Перший Центр допомоги врятованим запрацював у Запоріжжі у липні 2022 року. Станом на сьогодні сервіси функціонують також у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Херсоні, Одесі, Полтаві, Кропивницькому, Чернівцях та Мукачеві.

Народ Іспанії солідарний з відважним народом України, який протистоїть жахливій збройній агресії. Травми, які завдає війна — не загоюються миттєво. Тому кваліфікована психологічна підтримка має велике значення. Для нас почесно бути частиною вкрай важливої ініціативи із запуску мобільних Центрів допомоги врятованим, які матимуть змогу допомагати ще більшій кількості українців, зокрема, і у важкодоступних регіонах. Рікардо Лопес-Аранда Хагу Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні

Рікардо Лопес-Аранда Хагу (Фото: online.ua)

Що важливо розуміти, два мобільні Центри допомоги врятованим, придбані за підтримки уряду Іспанії, працюватимуть у Херсонській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Ще один, придбаний за підтримки Уряду Бельгії, працюватиме в Харківській області. Мобільні центри повністю обладнані для надання консультацій.

Фото: facebook.com/UA.EU.NATO

Для Уряду Бельгії дуже важливо підтримувати українців під час війни, зокрема, тих, хто пройшов полон та тортури, тих, хто був змушений покинути рідний дім, тікаючи від війни, тих, хто пережив сексуальне насильство, повʼязане з війною. Ми пишаємося підтримкою мережі Центрів допомоги врятованим, які надають таку необхідну допомогу українцям у найскрутніші часи війни. Петер Ван де Велде Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Бельгії в Україні

Петер Ван де Велде (Фото: online.ua)

Центри допомоги врятованим створені за ініціативи Офісу Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики, у партнерстві з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, завдяки фінансовій підтримці урядів Австрії, Бельгії, Іспанії, Швеції у співпраці з місцевими органами влади.