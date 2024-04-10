В Україні запустили мобільні Центри допомоги врятованим — фото

10 квітня у Бородянці відбувся офіційний запуск роботи трьох мобільних Центрів допомоги врятованим цивільним. Завдяки їм мешканці деокупованих територій та прифронтових регіонів України отримують доступ до кваліфікованої психологічної, соціальної та юридичної підтримки.
Що важливо знати про мобільні Центри допомоги врятованим
Варто звернути увагу на те, що мобільні Центри допомоги врятованим є частиною мережі стаціонарних Центрів, які на сьогодні працюють в 11 містах України.
Участь у презентації мобільних Центрів взяли:
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Массімо Діана,
Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу
Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Петер Ван де Велде.
Також учасниками заходу стали: заступник Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Леся Карнаух та інші.
Ольга Стефанішина вважає символічним той факт, що запуск мобільних центрів відбувся саме у Бородянці, де два роки тому, після деокупації Київщини, увесь світ побачив справжнє обличчя Росії та наслідки її злочинів.
Що важливо розуміти, після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна зіштовхнулася з безпрецедентним рівнем насильства.
Станом на сьогодні зареєстровано понад 270 справ за статтею "сексуальне насильство".
Попри це, в ООН дійшли висновку, що жертв сексуального насильства під час війни може бути у 10-20 разів більше, ніж про це свідчать офіційні дані.
Центри допомоги врятованим надають комплексну підтримку усім, хто потребує, зокрема, і постраждалим від сексуального насильства, повʼязаного з війною.
Як зазначає представник UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, Массімо Діана, сексуальне насильство, зумовлене війною, — жахливий злочин, який за жодних умов не має виправдання.
Він наголошує, що йдеться про тисячі постраждалих, зі своїми жахаючи історіями та досвідом.
Іспанія та Бельгія допомогли розширити зону функціонування Центрів допомоги врятованим
Центри допомоги врятованим вирішили створити, щоб реагувати на виклики війни.
Допомогу тут можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди, які виїхали із зони бойових дій чи окупованих територій, місцеві мешканці та усі, хто потребує підтримки. Допомога надається конфіденційно, безоплатно та безумовно.
Перший Центр допомоги врятованим запрацював у Запоріжжі у липні 2022 року. Станом на сьогодні сервіси функціонують також у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Херсоні, Одесі, Полтаві, Кропивницькому, Чернівцях та Мукачеві.
Що важливо розуміти, два мобільні Центри допомоги врятованим, придбані за підтримки уряду Іспанії, працюватимуть у Херсонській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Ще один, придбаний за підтримки Уряду Бельгії, працюватиме в Харківській області. Мобільні центри повністю обладнані для надання консультацій.
Центри допомоги врятованим створені за ініціативи Офісу Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики, у партнерстві з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, завдяки фінансовій підтримці урядів Австрії, Бельгії, Іспанії, Швеції у співпраці з місцевими органами влади.
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