В Украине заработала платежная система Etsy. Что о ней известно
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине заработала платежная система Etsy. Что о ней известно

Министерство цифровой трансформации Украины
Etsy
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Компания Etsy запустила в Украине свою платежную систему Etsy Payments. Ее запуск открывает украинскому микро- и малому бизнесу доступ на глобальные рынки.

Что известно о платежной системе Etsy

Etsy – это платформа онлайн-коммерции, где продают изделия ручной работы, винтажные вещи, уникальные товары ограниченного выпуска. Она насчитывает более 90 млн. покупателей со всего мира.

Продавцы, зарегистрированные в Etsy Payments, получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и смогут получать круглосуточную сервисную поддержку.

Etsy – одна из лучших мировых платформ для онлайн-бизнеса. Теперь все возможности доступны для украинцев. Для малого и микробизнеса это очень мощная поддержка и возможности масштабирования, — прокомментировал партнерство министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Украине появится виртуальный помощник для правительства

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Conversation with data - создаем инновации ИИ для образования, разминирования и других направлений вместе с Palantir. Работаем над технологией, которая поможет государству сэкономить миллионы, принимать действенные управленческие решения и станет виртуальным помощником для правительства.

Продукт является фактически продвинутым дата-аналитиком. Структурирует и анализирует множество данных, а затем превращает их в понятную информацию для министерств, госорганов и общин. Например, через несколько секунд выясняет, сколько украинских школ разрушено и что нужно для их восстановления, какое количество заминированных территорий и сколько пойдет на разминирование и т.д.

Система дает комплексную аналитику и визуализацию – формирует текст, отчеты, приложения. Ранее дата аналитики тратили на это до нескольких дней. Это лишь маленький тизер. Сейчас система учится на новых данных, а инструментарий постоянно усовершенствуется. Подробное видение презентуем вскоре.

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