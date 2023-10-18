В Украине заработала платежная система Etsy. Что о ней известно

Компания Etsy запустила в Украине свою платежную систему Etsy Payments. Ее запуск открывает украинскому микро- и малому бизнесу доступ на глобальные рынки.
Что известно о платежной системе Etsy
Etsy – это платформа онлайн-коммерции, где продают изделия ручной работы, винтажные вещи, уникальные товары ограниченного выпуска. Она насчитывает более 90 млн. покупателей со всего мира.
Продавцы, зарегистрированные в Etsy Payments, получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и смогут получать круглосуточную сервисную поддержку.
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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Продукт является фактически продвинутым дата-аналитиком. Структурирует и анализирует множество данных, а затем превращает их в понятную информацию для министерств, госорганов и общин. Например, через несколько секунд выясняет, сколько украинских школ разрушено и что нужно для их восстановления, какое количество заминированных территорий и сколько пойдет на разминирование и т.д.
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