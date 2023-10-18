В Україні запрацювала платіжна система Etsy. Що про неї відомо

Etsy запустила в Україні свою платіжну систему Etsy Payments. Її запуск відкриває українському мікро- й малому бізнесу доступ до глобальних ринків.

Що відомо про платіжну систему Etsy

Etsy — це платформа онлайн-комерції, де продають вироби ручної роботи, вінтажні речі, унікальні товари обмеженого випуску. Вона налічує понад 90 млн покупців з усього світу.

Продавці, зареєстровані в Etsy Payments, матимуть доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та зможуть отримувати цілодобову сервісну підтримку.

Etsy — одна з найкращих світових платформ для онлайн-бізнесу. Тепер усі її можливості доступні для українців. Для малого й мікробізнесу це дуже потужна підтримка та можливості для масштабування, — прокоментував партнерство міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Поширити

В Україні з’явиться віртуальний помічник для уряду

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Conversation with data — створюємо інновації ШІ для освіти, розмінування та інших напрямів разом з Palantir. Працюємо над технологією, яка допоможе державі зекономити мільйони, ухвалювати дієві управлінські рішення та стане віртуальним помічником для Уряду. Поширити

Продукт є фактично просунутим датааналітиком. Структурує та аналізує багато даних, а потім перетворює їх на зрозумілу інформацію для міністерств, держорганів і громад. Наприклад, за кілька секунд з’ясовує, скільки українських шкіл зруйновано і що потрібно для їх відновлення, яка кількість замінованих територій та скільки піде на розмінування тощо.