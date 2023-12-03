В Венгрии отреагировали на заявления СБУ о невыезде Порошенко
Категория
Мир
Дата публикации

В Венгрии отреагировали на заявления СБУ о невыезде Порошенко

Порошенко
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В Венгрии прокомментировали заявление Службы безопасности, в котором объясняет запрет выпустить за границу пятого президента Петра Порошенко за границу, и заявили, что Украина не готова к членству в ЕС.

В Венгрии отреагировали на заявления СБУ о невыезде Порошенко

В сообщении спикера венгерского правительства Золтана Ковача говорится, что Венгрия "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского".

Подобные новости и политические чистки – еще одно свидетельство того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе, – отметил Ковач.

Накануне СБУ, комментируя запрет Порошенко выезжать в загранкомандировки, заявила, что этот шаг был якобы сделан из-за подготовки провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.

В заявлении СБУ говорится, что "по замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к смене настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции".

Реакция СБУ

В распоряжении СБУ и разведывательных органов оказались данные о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, которые должны быть нацелены на Украину.

Именно поэтому они решили обратиться в Офис президента, Кабмин с призывом учесть информацию о планах Кремля во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.

Учитывая просьбы СБУ, Верховная Рада не предоставила разрешение на заграничную командировку Порошенко.

По замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны.

Одна из главных целей врага – привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

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