В Венгрии прокомментировали заявление Службы безопасности, в котором объясняет запрет выпустить за границу пятого президента Петра Порошенко за границу, и заявили, что Украина не готова к членству в ЕС.

В Венгрии отреагировали на заявления СБУ о невыезде Порошенко

В сообщении спикера венгерского правительства Золтана Ковача говорится, что Венгрия "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского".

In response to the statement published on the Security Service of Ukraine @ServiceSsu website:

Hungary does not wish to play any part in President @ZelenskyyUa’s internal political struggles. News reports such as this and these political purges are yet another indication that… — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 2, 2023

Подобные новости и политические чистки – еще одно свидетельство того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе, – отметил Ковач.

Накануне СБУ, комментируя запрет Порошенко выезжать в загранкомандировки, заявила, что этот шаг был якобы сделан из-за подготовки провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.

В заявлении СБУ говорится, что "по замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к смене настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции".

Реакция СБУ

В распоряжении СБУ и разведывательных органов оказались данные о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, которые должны быть нацелены на Украину.

Именно поэтому они решили обратиться в Офис президента, Кабмин с призывом учесть информацию о планах Кремля во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.

Учитывая просьбы СБУ, Верховная Рада не предоставила разрешение на заграничную командировку Порошенко.

По замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны. Поделиться

Одна из главных целей врага – привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.