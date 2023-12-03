В Венгрии прокомментировали заявление Службы безопасности, в котором объясняет запрет выпустить за границу пятого президента Петра Порошенко за границу, и заявили, что Украина не готова к членству в ЕС.
В Венгрии отреагировали на заявления СБУ о невыезде Порошенко
В сообщении спикера венгерского правительства Золтана Ковача говорится, что Венгрия "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского".
Подобные новости и политические чистки – еще одно свидетельство того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе, – отметил Ковач.
Накануне СБУ, комментируя запрет Порошенко выезжать в загранкомандировки, заявила, что этот шаг был якобы сделан из-за подготовки провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.
В заявлении СБУ говорится, что "по замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к смене настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции".
Реакция СБУ
В распоряжении СБУ и разведывательных органов оказались данные о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, которые должны быть нацелены на Украину.
Именно поэтому они решили обратиться в Офис президента, Кабмин с призывом учесть информацию о планах Кремля во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.
Учитывая просьбы СБУ, Верховная Рада не предоставила разрешение на заграничную командировку Порошенко.
Одна из главных целей врага – привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.
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