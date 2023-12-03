В Угорщині прокоментували заяву Служби безпеки, в якій та пояснює заборону випустити за кордон п'ятого президента Петра Порошенка за кордон, та заявили, що Україна не готова до членства у ЄС.

В Угорщині відреагували на заяви СБУ щодо невиїзду Порошенка

У повідомленні речника угорського уряду Золтана Ковача йдеться, що Угорщина "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".

In response to the statement published on the Security Service of Ukraine @ServiceSsu website:

Hungary does not wish to play any part in President @ZelenskyyUa’s internal political struggles. News reports such as this and these political purges are yet another indication that… — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 2, 2023

Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі, – зазначив Ковач.

Напередодні СБУ, коментуючи заборону Порошенку виїжджати у закордонні відрядження, заявила, це цей крок був здійснений нібито через підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

У заяві СБУ йдеться, що "за задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції".

Реакція СБУ

У розпорядженні СБУ та розвідувальних органів опинилися дані про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, які мали бути націлені на Україну.

Саме тому вони вирішили звернутися до Офісу президента, Кабміну з закликом врахувати інформацію про плани Кремля під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Враховуючи прохання СБУ, Верховна Рада не надала дозвіл на закордонне відрядження Порошенку.

За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни. Поширити

Одна з головних цілей ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.