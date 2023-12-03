В Угорщині відреагували на заяви СБУ щодо невиїзду Порошенка
Категорія
Світ
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В Угорщині відреагували на заяви СБУ щодо невиїзду Порошенка

Порошенко

В Угорщині прокоментували заяву Служби безпеки, в якій та пояснює заборону випустити за кордон п'ятого президента Петра Порошенка за кордон, та заявили, що Україна не готова до членства у ЄС.

В Угорщині відреагували на заяви СБУ щодо невиїзду Порошенка

У повідомленні речника угорського уряду Золтана Ковача йдеться, що Угорщина "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".

Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі, – зазначив Ковач.

Напередодні СБУ, коментуючи заборону Порошенку виїжджати у закордонні відрядження, заявила, це цей крок був здійснений нібито через підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

У заяві СБУ йдеться, що "за задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції".

Реакція СБУ

У розпорядженні СБУ та розвідувальних органів опинилися дані про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, які мали бути націлені на Україну.

Саме тому вони вирішили звернутися до Офісу президента, Кабміну з закликом врахувати інформацію про плани Кремля під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Враховуючи прохання СБУ, Верховна Рада не надала дозвіл на закордонне відрядження Порошенку.

За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни.

Одна з головних цілей ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

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