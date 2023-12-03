В Угорщині прокоментували заяву Служби безпеки, в якій та пояснює заборону випустити за кордон п'ятого президента Петра Порошенка за кордон, та заявили, що Україна не готова до членства у ЄС.
В Угорщині відреагували на заяви СБУ щодо невиїзду Порошенка
У повідомленні речника угорського уряду Золтана Ковача йдеться, що Угорщина "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".
Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі, – зазначив Ковач.
Напередодні СБУ, коментуючи заборону Порошенку виїжджати у закордонні відрядження, заявила, це цей крок був здійснений нібито через підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.
У заяві СБУ йдеться, що "за задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції".
Реакція СБУ
У розпорядженні СБУ та розвідувальних органів опинилися дані про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, які мали бути націлені на Україну.
Саме тому вони вирішили звернутися до Офісу президента, Кабміну з закликом врахувати інформацію про плани Кремля під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.
Враховуючи прохання СБУ, Верховна Рада не надала дозвіл на закордонне відрядження Порошенку.
Одна з головних цілей ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.
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