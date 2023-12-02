СБУ розкрила реальну мету візиту Порошенка за кордон

Згідно з даними Служби безпеки України, колишній президент Петро Порошенко мав намір зустрітися із проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Ба більше, вказано, що Росія хотіла використати це проти України.
Порошенко планував зустрітися з Орбаном
У розпорядженні СБУ та розвідувальних органів опинилися дані про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, які мали бути націлені на Україну.
Саме тому вони вирішили звернутися до Офісу президента, Кабміну з закликом врахувати інформацію про плани Кремля під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.
Враховуючи прохання СБУ, Верховна Рада не надала дозвіл на закордонне відрядження Порошенку.
Одна з головних цілей ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.
Представники СБУ звертає увагу на те, що саме в цьому контексті потрібно розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з угорським прем’єром Віктором Орбаном, який ніколи не приховував, що підтримує Путіна.
Що відомо про запланований закордонний візит Порошенка
За словами колишнього президента України, прикордонники не випустили його у відрядження за кордон, до Польщі та США.
Порошенко заявив, що вважає це "антиукраїнською диверсією".
У ДПСУ повідомили, що відмовили у виїзді лідеру “Європейської солідарності” через те, що його відрядження скасоване парламентом.
Перший віцеспікер Олександр Корнієнко каже, що скасував міжнародне відрядження Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.
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