СБУ розкрила реальну мету візиту Порошенка за кордон

Згідно з даними Служби безпеки України, колишній президент Петро Порошенко мав намір зустрітися із проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Ба більше, вказано, що Росія хотіла використати це проти України.

Порошенко планував зустрітися з Орбаном

У розпорядженні СБУ та розвідувальних органів опинилися дані про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, які мали бути націлені на Україну.

Саме тому вони вирішили звернутися до Офісу президента, Кабміну з закликом врахувати інформацію про плани Кремля під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Враховуючи прохання СБУ, Верховна Рада не надала дозвіл на закордонне відрядження Порошенку.

За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни. Поширити

Одна з головних цілей ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

Представники СБУ звертає увагу на те, що саме в цьому контексті потрібно розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з угорським прем’єром Віктором Орбаном, який ніколи не приховував, що підтримує Путіна.

Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України, - пояснює СБУ. Поширити

Що відомо про запланований закордонний візит Порошенка

За словами колишнього президента України, прикордонники не випустили його у відрядження за кордон, до Польщі та США.

Порошенко заявив, що вважає це "антиукраїнською диверсією".

У ДПСУ повідомили, що відмовили у виїзді лідеру “Європейської солідарності” через те, що його відрядження скасоване парламентом.

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко каже, що скасував міжнародне відрядження Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.