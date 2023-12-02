СБУ раскрыла реальную цель визита Порошенко за границу

Согласно данным Службы безопасности Украины, бывший президент Петр Порошенко планировал встретиться с пророссийским премьером Венгрии Виктором Орбаном. Более того, указано, что Россия хотела использовать это против Украины.

Порошенко планировал встретиться с Орбаном

В распоряжении СБУ и разведывательных органов оказались данные о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, которые должны были быть нацелены на Украину.

Именно поэтому они решили обратиться в Офис президента, Кабмин и ВРУ с призывом учесть информацию о планах Кремля во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.

Учитывая просьбы СБУ, Верховная Рада не предоставила разрешение на заграничную командировку Порошенко.

По замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны. Поделиться

Одна из главных целей врага – привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

Представители СБУ обращает внимание на то, что именно в этом контексте следует рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с венгерским премьером Виктором Орбаном, который никогда не скрывал, что поддерживает Путина.

Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) РФ планировала использовать в своих ИПСО против Украины, – объясняет СБУ. Поделиться

Что известно о запланированном заграничном визите Порошенко

По словам бывшего президента Украины, пограничники не выпустили его в командировку за границу, в Польшу и США.

Порошенко заявил, что считает это "антиукраинской диверсией".

В ГПСУ сообщили, что отказали в выезде лидеру "Европейской солидарности" из-за того, что его командировка отменена парламентом.

Первый вице-спикер Александр Корниенко говорит, что отменил международную командировку Порошенко после получения письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого он не может разглашать.