В Воздушных силах подытожили потери армии РФ за два года

Ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину в Воздушных силах подвели итоги. Командующий Николай Олещук наметил главные достижения наших защитников неба.
Какие потери армии РФ за два года войны
Николай Олещук отметил, что зафиксировать статистику "военной рутины" непросто, ведь обновляется она почти каждый час. Речь идет о российских А-50 и "сушках", иранских дронах-камикадзе типа "Шахед" и "непобедимых ракетах".
В частности, статистика обновляется враждебными пунктами управления, крейсерами, подлодками и целыми штабами флота. В то же время, за это время Воздушными силами проведены десятки блестящих операций.
По данным Воздушных сил, в целом во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:
1905 ракет разных типов (среди них — 43 баллистических и 25 аэробалистических — Х-47М2 "Кинжал");
4844 — ударные дроны и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня;
340 — самолетов;
325 — вертолетов.
Командующий Воздушными силами отметил, что пока такие успехи осуществляют на советской технике. Впрочем, продолжается процесс ожидания и активной работы над тем, чтобы в ближайшее время к борьбе против страны-агрессорки наконец присоединились F-16.
Потери русской армии за 24 февраля
Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 409010 военных.
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6534 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед;
артиллерийских систем — 9952 (+36) ед;
РСЗО — 999 ед.;
средства ПВО — 684 (+2) ед;
самолетов — 340 (+1) ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31) ед;
крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;
корабли/катера — 25 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед;
специальная техника — 1576 (+1) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-