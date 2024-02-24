В Воздушных силах подытожили потери армии РФ за два года

Ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину в Воздушных силах подвели итоги. Командующий Николай Олещук наметил главные достижения наших защитников неба.

Какие потери армии РФ за два года войны

Николай Олещук отметил, что зафиксировать статистику "военной рутины" непросто, ведь обновляется она почти каждый час. Речь идет о российских А-50 и "сушках", иранских дронах-камикадзе типа "Шахед" и "непобедимых ракетах".

В частности, статистика обновляется враждебными пунктами управления, крейсерами, подлодками и целыми штабами флота. В то же время, за это время Воздушными силами проведены десятки блестящих операций.

По данным Воздушных сил, в целом во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:

1905 ракет разных типов (среди них — 43 баллистических и 25 аэробалистических — Х-47М2 "Кинжал");

4844 — ударные дроны и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня;

340 — самолетов;

325 — вертолетов.

Ежедневно говорю "спасибо" подчиненным за уничтоженные цели и успешную боевую работу. Ведь по каждой этой цифре люди, — добавил Николай Олещук. Поделиться

730 дней россияне в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а между тем украинские пилоты в условиях мощного враждебного противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 — на огневое поражение, 8900 — на авиационное истребительное прикрытие.

Командующий Воздушными силами отметил, что пока такие успехи осуществляют на советской технике. Впрочем, продолжается процесс ожидания и активной работы над тем, чтобы в ближайшее время к борьбе против страны-агрессорки наконец присоединились F-16.

Потери русской армии за 24 февраля

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 409010 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено: