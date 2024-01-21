В ВСУ назвали ключевую цель армии РФ в Харьковской области

По информации главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, в настоящее время преступная армия РФ предпринимает попытки захватить Оскольское водохранилище в Харьковской области, которое имеет стратегическое значение для украинских военных.

Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области

Они будут стараться продавливать постоянно всю линию фронта – это однозначно. Относительно Лимано-Купьянского направления, для них конечная цель – это Оскольское водохранилище, направление Изюма, откуда они были выбиты в рамках наступательной нашей операции. Это вопрос имиджевый для них, вторая армия мира ужасно проиграла бой за Харьков. Конечно, они всегда будут пытаться взять реванш на этом направлении, – объясняет военный. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты понимают, что рано или поздно, украинские военные снова перейдут в контрнаступление и Оскольское водохранилище, по мнению командования оккупационной армии РФ, создает угрозу прорыва для ВСУ.

А также, скажем, выйти на водный рубеж, который имеет почти 80 км - это придало бы им возможность выстроить какие-то инженерные укрепления на этом направлении, хотя опять же, когда они отступали в свое время с Харьковщины, то пробовали по Оскольскому водохранилищу выстроить фортификации, но тогда настолько была великая паника в их войсках, что они забросили это только начав какие-то элементарные подготовительные работы, - отмечает Тимочко. Поделиться

Он предупредил, что следует учитывать, что российские оккупанты сделали выводы из собственных ошибок во время ведения боевых действий на территории Харьковской области.

Путину очень нужны победы. Вы же видите, он всегда может подать маленький хутор из-за своей пропаганды как победы. Он, видимо, и хочет где-то выступить на фоне декорации, как одно время Наполеон на фоне египетских пирамид. Это все Путин, вообще там бои на этом направлении потеряли военное значение для них, – объясняет Тимочко. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Сватового

Тимочко отметил, что пока нет никаких официальных подтверждений предварительных заявлений аналитиков из Института войны (ISW) о якобы захвате российскими оккупационными войсками Крахмального на границе Харьковской и Луганской областей.

Аналитики ISW 21 января заявили, что российские оккупационные войска якобы захватили этот населенный пункт, расположенный в 20 км от Сватового.

Тимочко подтвердил, что даже в случае подтверждения этой информации речь идет о вполне штатной ситуации.

На самом деле это штатная ситуация, которая часто происходит на линии фронта, когда один из противников пытается вытеснить другого. Сейчас это удалось россиянам, – объясняет Тимочко. Поделиться

По его словам, у украинских военных всегда остается возможность вернуть утраченные территории.

Однако Тимочко отмечает, что Украине вместе с тем очень важно уберечь личный состав и поэтому к вероятному отступлению из Крахмального следует относиться с пониманием.

По его мнению, даже в случае отступления украинских военных из Крахмального существенных изменений на линии фронта Купянск-Сватово ожидать не стоит.

Пока важно, что все меры со стороны украинской армии соблюдены, чтобы россияне не развернули плацдармы для дальнейшего продвижения, - объясняет военный. Поделиться

Тимочко предположил, что оккупационная армия РФ пытается вернуть утраченные до этого позиции.

Их конечная цель – прорыв в направлении Оскола Харьковской области. Однако цена "захвата" небольшого, уже сокрушенного Россией села Крахмальное, это сотни жизней военных РФ. К тому же занять какой-то участок фронта – не равнозначно тому, чтобы его удержать, – отмечает военный. Поделиться

На этом направлении действиями ВСУ руководит один из лучших украинских генералов – Александр Сырский, за плечами которого стоят сильные бойцы.