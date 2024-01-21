В ВСУ назвали ключевую цель армии РФ в Харьковской области

По информации главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, в настоящее время преступная армия РФ предпринимает попытки захватить Оскольское водохранилище в Харьковской области, которое имеет стратегическое значение для украинских военных.
Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области
Он подчеркнул, что российские оккупанты понимают, что рано или поздно, украинские военные снова перейдут в контрнаступление и Оскольское водохранилище, по мнению командования оккупационной армии РФ, создает угрозу прорыва для ВСУ.
Он предупредил, что следует учитывать, что российские оккупанты сделали выводы из собственных ошибок во время ведения боевых действий на территории Харьковской области.
Что известно о ситуации в районе Сватового
Тимочко отметил, что пока нет никаких официальных подтверждений предварительных заявлений аналитиков из Института войны (ISW) о якобы захвате российскими оккупационными войсками Крахмального на границе Харьковской и Луганской областей.
Аналитики ISW 21 января заявили, что российские оккупационные войска якобы захватили этот населенный пункт, расположенный в 20 км от Сватового.
Тимочко подтвердил, что даже в случае подтверждения этой информации речь идет о вполне штатной ситуации.
По его словам, у украинских военных всегда остается возможность вернуть утраченные территории.
Однако Тимочко отмечает, что Украине вместе с тем очень важно уберечь личный состав и поэтому к вероятному отступлению из Крахмального следует относиться с пониманием.
По его мнению, даже в случае отступления украинских военных из Крахмального существенных изменений на линии фронта Купянск-Сватово ожидать не стоит.
Тимочко предположил, что оккупационная армия РФ пытается вернуть утраченные до этого позиции.
На этом направлении действиями ВСУ руководит один из лучших украинских генералов – Александр Сырский, за плечами которого стоят сильные бойцы.