В ЗСУ назвали ключову ціль армії РФ у Харківській області

За інформацією глави Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, наразі злочинна армія РФ здійснює спроби захопити Оскільське водосховище на Харківщині, яке має стратегічне значення для українських військових.

Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині

Вони будуть намагатися продавлювати постійно всю лінію фронту - це однозначно. Щодо Лимано-Куп'янського напрямку, для них кінцева ціль - це Оскільське водосховище, напрямок Ізюму, звідки вони були вибиті в рамках наступальної нашої операції. Це питання іміджеве для них, друга армія світу страшенно програла бій за Харків. Звичайно, що вони завжди будуть намагатися взяти реванш на цьому напрямку, - пояснює військовий. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти розуміють, що рано чи пізно, українські військові знову перейдуть у контрнаступ і Оскільське водосховище, на думку командування окупаційної армії РФ, створює загрозу прориву для ЗСУ.

А також, скажімо, вийти на водний рубіж, який має майже 80 км - це б додало їм можливість вибудувати якісь інженерні укріплення на цьому напрямку, хоча знову ж, коли вони відступали у свій час з Харківщини, то пробували по Оскільському водосховищу вибудувати фортифікації, але тоді настільки була велика паніка в їхніх військах, що вони закинули це тільки почавши якісь елементарні підготовчі роботи, - зазначає Тимочко. Поширити

Він попередив, що варто враховувати, що російські окупанти зробили висновки із власних помилок під час ведення бойових дій на території Харківської області.

Путіну конче потрібні перемоги. Ви ж бачите, він завжди може подати маленький хутір, через свою пропаганду, як перемогу. Він, мабуть, і хоче десь виступити на фоні декорації, як у свій час Наполеон на фоні єгипетських пірамід. Це все Путін, взагалі там бої на цьому напрямку втратили військове значення для них, - пояснює Тимочко. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Сватового

Тимочко зазначив, що наразі не має жодних офіційних підтверджень попередніх заяв аналітиків з Інституту війни (ISW) про нібито захоплення російськими окупаційними військами Крохмального на кордоні Харківської та Луганської областей.

Аналітики ISW 21 січня заявили, що російські окупаційні війська нібито захопили цей населений пункт, розташований за 20 км від Сватового.

Тимочко підтвердив, що навіть у разі підтвердження цієї інформації, мова йде про цілком штатну ситуацію.

Насправді, це штатна ситуація, яка часто відбувається на лінії фронту, коли один з противників намагається витиснути іншого. Зараз це вдалося росіянам, - пояснює Тимочко. Поширити

За його словами, в українських військових завжди залишається змога повернути втрачені території.

Однак Тимочко зазначає, що Україні, разом з тим, дуже важливо вберегти особовий склад і тому до ймовірного відступу із Крохмального слід ставитись із розумінням.

На його думку, навіть у разі відступу українських військових з Крахмального суттєвих змін на лінії фронту Куп’янськ-Сватове очікувати не варто.

Наразі важливо, що всі заходи з боку української армії дотримані, аби росіяни не розгорнули плацдарми для подальшого просування, - пояснює військовий. Поширити

Тимочко припустив, що наразі окупаційна армія РФ намагається повернути втрачені до цього позиції.

Їх кінцева мета - прорив у напрямку Осколу Харківської області. Однак ціна "захоплення" невеликого, вже розтрощеного Росією села Крохмальне, це сотні життів військових РФ. До того ж зайняти якусь ділянку фронту - не рівнозначно тому, щоб її втримати, - зазначає військовий. Поширити

На цьому напрямку діями ЗСУ керує один з кращих українських генералів - Олександр Сирський, за плечима якого стоять сильні бійці.