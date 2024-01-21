В ЗСУ назвали ключову ціль армії РФ у Харківській області

За інформацією глави Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, наразі злочинна армія РФ здійснює спроби захопити Оскільське водосховище на Харківщині, яке має стратегічне значення для українських військових.
Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині
Він підкреслив, що російські окупанти розуміють, що рано чи пізно, українські військові знову перейдуть у контрнаступ і Оскільське водосховище, на думку командування окупаційної армії РФ, створює загрозу прориву для ЗСУ.
Він попередив, що варто враховувати, що російські окупанти зробили висновки із власних помилок під час ведення бойових дій на території Харківської області.
Що відомо про ситуацію в районі Сватового
Тимочко зазначив, що наразі не має жодних офіційних підтверджень попередніх заяв аналітиків з Інституту війни (ISW) про нібито захоплення російськими окупаційними військами Крохмального на кордоні Харківської та Луганської областей.
Аналітики ISW 21 січня заявили, що російські окупаційні війська нібито захопили цей населений пункт, розташований за 20 км від Сватового.
Тимочко підтвердив, що навіть у разі підтвердження цієї інформації, мова йде про цілком штатну ситуацію.
За його словами, в українських військових завжди залишається змога повернути втрачені території.
Однак Тимочко зазначає, що Україні, разом з тим, дуже важливо вберегти особовий склад і тому до ймовірного відступу із Крохмального слід ставитись із розумінням.
На його думку, навіть у разі відступу українських військових з Крахмального суттєвих змін на лінії фронту Куп’янськ-Сватове очікувати не варто.
Тимочко припустив, що наразі окупаційна армія РФ намагається повернути втрачені до цього позиції.
На цьому напрямку діями ЗСУ керує один з кращих українських генералів - Олександр Сирський, за плечима якого стоять сильні бійці.