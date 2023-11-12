В Харькове произошел взрыв на АЗС — фото

В Харькове утром 12 ноября произошел взрыв на автозаправочной станции.
Что известно о взрыве на АЗС Харькова
Утром в соцсетях сообщалось о взрыве в Харькове, но тогда не было ни тревоги, ни сообщений от Воздушных сил.
Позже полиция сообщила о взрыве на АЗК.
Пока подробностей, кроме фото, нет.
Патрульные временно ограничили движение транспорта.
Российский диверсант хотел взорвать АЗС в Харькове
По данным следствия, в течение 2022-2023 годов группа российских спецслужб планировала диверсионные акты на объектах критической инфраструктуры в Харьковской и других областях Украины. К этой деятельности они привлекли жителя Харькова.
Вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности.
Действуя во исполнение задач представителей государства-агрессора, он изготовил самодельное взрывное устройство.
Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время закладки взрывчатки под бочку с газом.
При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором, отмечают в СБУ.
В ходе обысков по месту жительства задержанного и его родителей изъят револьвер системы Наган, гранаты Ф1 и РГД-5, детонаторы, около 5 кг пластида, часовой механизм самодельного взрывного устройства и взрывной имитационный пакет и денежные средства.
Также проверяется причастность задержанного к совершению других диверсий в Харьковской области – подрыв колеи на железнодорожной станции и взрывы на двух местных АЗС, отмечают прокуроры.
В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления.
Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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