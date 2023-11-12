У Харкові стався вибух на АЗС — фото

Що відомо про вибух на АЗС Харкова

Вранці у соцмережах повідомляли про вибух у Харкові, але тоді не було ані тривоги, ані повідомлень від Повітряних сил.

Пізніше поліція повідомила про вибух на АЗК.

Наразі подробиць, окрім фото, немає.

Патрульні тимчасово обмежили рух транспорту.

Російський диверсант хотів підірвати АЗС у Харкові

За даними слідства, протягом 2022-2023 років група російських спецслужб планувала диверсійні акти на об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та в інших областях України. До цієї діяльності вони залучили мешканця Харкова.

Ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

Діючи на виконання завдань представників держави-агресора, він виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Попередньо обравши об’єкт, що має важливе значення та є вибухонебезпечним – одну із АЗС міста Харків, увечері 10 жовтня 2023 року прибув до неї, щоб вчинити вибух. Це мало призвести до жертв серед цивільного населення та викликати паніку, – повідомили в СБУ. Поширити

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час закладання ним вибухівки під бочку з газом.

При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором, зазначають в СБУ.

В ході обшуків за місцем проживання затриманого та його батьків вилучено револьвер системи Наган, гранати Ф1 та РГД-5, детонатори, близько 5 кг пластиду, годинниковий механізм до саморобного вибухового пристрою та вибуховий імітаційний пакет і грошові кошти.

Також перевіряється причетність затриманого до вчинення інших диверсій на Харківщині – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих АЗС, зазначають прокурори.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.