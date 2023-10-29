Ведущий кандидат от республиканцев заявил о выходе из праймериз

Экс-вицепрезидент США во времена Дональда Трампа республиканец Майк Пенс заявил о принятии участия в предвыборной гонке за пост президента США.
Почему Пенс решил прекратить участие в предвыборной гонке
По словам республиканца, у него вроде бы не хватает денег на проведение предвыборной кампании, а Республиканская партия, по его мнению, двигается не в том направлении.
Журналисты пишут, что Пенс стал первым "большим" кандидатом на пост президента США, выбывшего из праймериз, в которых доминирует 45-й президент США Дональд Трамп.
Пенс является членом Республиканской партии, сторонником военной поддержки Украины. По его словам, среди республиканцев "нет места" поклонникам Путина.
Пенс сошел с дистанции за несколько месяцев до начала республиканских праймериз, стартующих 15 января с Айовы. Бесспорные лидеры на них – Трамп, Рон Десантис, а также Вивек Рамасвами.
По его словам, которые передают СМИ, республиканцы "двигаются в другом направлении".
Что известно о выборах в США
Следующие президентские выборы в США должны пройти 5 ноября следующего года.
Главный кандидат от демократов и действующий президент США Джо Байден, как и его оппонент – предыдущий президент Дональд Трамп уже подтвердили намерения участвовать в президентской гонке.
Главным конкурентом Трампа на праймериз в Республиканской партии считается Рон Десантис.
Трамп продолжает проводить многочисленные выступления, в которых призывает остановить войну в Украине, одобрительно отзывается по поводу кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина и требует прекращения военной помощи Киеву.
Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако затем назвал войну "территориальным спором".
После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-