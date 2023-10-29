Ведущий кандидат от республиканцев заявил о выходе из праймериз

Экс-вицепрезидент США во времена Дональда Трампа республиканец Майк Пенс заявил о принятии участия в предвыборной гонке за пост президента США.

Почему Пенс решил прекратить участие в предвыборной гонке

По словам республиканца, у него вроде бы не хватает денег на проведение предвыборной кампании, а Республиканская партия, по его мнению, двигается не в том направлении.

Библия говорит нам, что для любой цели есть свое время. Путешествуя по стране в течение последних шести месяцев, я пришел сюда, чтобы сказать – мне стало ясно, что это не мое время. После долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию, – отметил Пенс. Поделиться

Журналисты пишут, что Пенс стал первым "большим" кандидатом на пост президента США, выбывшего из праймериз, в которых доминирует 45-й президент США Дональд Трамп.

Пенс является членом Республиканской партии, сторонником военной поддержки Украины. По его словам, среди республиканцев "нет места" поклонникам Путина.

Пенс сошел с дистанции за несколько месяцев до начала республиканских праймериз, стартующих 15 января с Айовы. Бесспорные лидеры на них – Трамп, Рон Десантис, а также Вивек Рамасвами.

По его словам, которые передают СМИ, республиканцы "двигаются в другом направлении".

Что известно о выборах в США

Следующие президентские выборы в США должны пройти 5 ноября следующего года.

Главный кандидат от демократов и действующий президент США Джо Байден, как и его оппонент – предыдущий президент Дональд Трамп уже подтвердили намерения участвовать в президентской гонке.

Главным конкурентом Трампа на праймериз в Республиканской партии считается Рон Десантис.

Трамп продолжает проводить многочисленные выступления, в которых призывает остановить войну в Украине, одобрительно отзывается по поводу кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина и требует прекращения военной помощи Киеву.

Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако затем назвал войну "территориальным спором".

После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.