Провідний кандидат від республіканців заявив про вихід з праймеріз

Екс-віцепрезидент США за часів Дональда Трампа республіканець Майк Пенс заявив про принення участі у передвиборчих перегонах за посаду президента США.
Чому Пенс вирішив припинити участь у передвиборчій гонці
За словами республіканця, в нього нібито не вистачає грошей на проведення передвиборчої кампанії, а Республіканська партія, на його думку, рухається не у тому напрямку.
Журналісти пишуть, що Пенс став першим "великим" кандидатом на посаду президента США, який вибув з праймеріз, в яких домінує 45-й президент США Дональд Трамп.
Пенс є членом Республіканської партії, прихильником військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.
Пенс зійшов з дистанції за кілька місяців до початку республіканських праймеріз, які стартують 15 січня з Айови. Беззаперечні лідери на них – Трамп, Рон Десантіс, а також Вівек Рамасвамі.
За його словами, які передають ЗМІ, республіканці "рухаються в іншому напрямку".
Що відомо про вибори у США
Наступні президентські вибори в США мають відбутись 5 листопада наступного року.
Головний кандидат від демократів і чинний президент США Джо Байден, як і його опонент - попередній президент Дональд Трамп вже підтвердили наміри брати участь у президентських перегонах.
Головним конкурентом Трампа на праймеріз у Республіканській партії вважається Рон Десантіс.
Трамп продовжує проводити численні виступи, у яких закликає зупинити війну в Україні, схвально відгукується щодо кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна і вимагає припинення військової допомоги Києву.
Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою".
Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.
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