Провідний кандидат від республіканців заявив про вихід з праймеріз
Категорія
Політика
Дата публікації

Провідний кандидат від республіканців заявив про вихід з праймеріз

Майк Пенс
Джерело:  NBC News

Екс-віцепрезидент США за часів Дональда Трампа республіканець Майк Пенс заявив про принення участі у передвиборчих перегонах за посаду президента США. 

Чому Пенс вирішив припинити участь у передвиборчій гонці

За словами республіканця, в нього нібито не вистачає грошей на проведення передвиборчої кампанії, а Республіканська партія, на його думку, рухається не у тому напрямку.

Біблія говорить нам, що для будь-якої мети є свій час. Подорожуючи країною протягом останніх шести місяців, я прийшов сюди, щоб сказати – мені стало зрозуміло, що це не мій час. Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію, - зазначив Пенс.

Журналісти пишуть, що Пенс став першим "великим" кандидатом на посаду президента США, який вибув з праймеріз, в яких домінує 45-й президент США Дональд Трамп.

Пенс є членом Республіканської партії, прихильником військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.

Пенс зійшов з дистанції за кілька місяців до початку республіканських праймеріз, які стартують 15 січня з Айови. Беззаперечні лідери на них – Трамп, Рон Десантіс, а також Вівек Рамасвамі. 

За його словами, які передають ЗМІ, республіканці "рухаються в іншому напрямку".

Що відомо про вибори у США

Наступні президентські вибори в США мають відбутись 5 листопада наступного року.

Головний кандидат від демократів і чинний президент США Джо Байден, як і його опонент - попередній президент Дональд Трамп вже підтвердили наміри брати участь у президентських перегонах.

Головним конкурентом Трампа на праймеріз у Республіканській партії вважається Рон Десантіс.

Трамп продовжує проводити численні виступи, у яких закликає зупинити війну в Україні, схвально відгукується щодо кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна і вимагає припинення військової допомоги Києву.

Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою".

Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США заявили про втручання РФ у президентські вибори в Болгарії
США заявили про втручання РФ у президентські вибори в Болгарії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вибори президента США. Держдеп дав нову обіцянку Україні
Вибори президента США. Держдеп дав нову обіцянку Україні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заплатить 200 тис доларів застави у справі про втручання у вибори — CNN
Трамп заплатить 200 тис доларів застави у справі про втручання у вибори — CNN

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм