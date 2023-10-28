Провідний кандидат від республіканців заявив про вихід з праймеріз

Екс-віцепрезидент США за часів Дональда Трампа республіканець Майк Пенс заявив про принення участі у передвиборчих перегонах за посаду президента США.

Чому Пенс вирішив припинити участь у передвиборчій гонці

За словами республіканця, в нього нібито не вистачає грошей на проведення передвиборчої кампанії, а Республіканська партія, на його думку, рухається не у тому напрямку.

Біблія говорить нам, що для будь-якої мети є свій час. Подорожуючи країною протягом останніх шести місяців, я прийшов сюди, щоб сказати – мені стало зрозуміло, що це не мій час. Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію, - зазначив Пенс. Поширити

Журналісти пишуть, що Пенс став першим "великим" кандидатом на посаду президента США, який вибув з праймеріз, в яких домінує 45-й президент США Дональд Трамп.

Пенс є членом Республіканської партії, прихильником військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.

Пенс зійшов з дистанції за кілька місяців до початку республіканських праймеріз, які стартують 15 січня з Айови. Беззаперечні лідери на них – Трамп, Рон Десантіс, а також Вівек Рамасвамі.

За його словами, які передають ЗМІ, республіканці "рухаються в іншому напрямку".

Що відомо про вибори у США

Наступні президентські вибори в США мають відбутись 5 листопада наступного року.

Головний кандидат від демократів і чинний президент США Джо Байден, як і його опонент - попередній президент Дональд Трамп вже підтвердили наміри брати участь у президентських перегонах.

Головним конкурентом Трампа на праймеріз у Республіканській партії вважається Рон Десантіс.

Трамп продовжує проводити численні виступи, у яких закликає зупинити війну в Україні, схвально відгукується щодо кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна і вимагає припинення військової допомоги Києву.

Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою".

Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.