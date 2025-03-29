Венгры получают от власти лживую информацию насчет вступления Украины в ЕС

Венгерское правительство вместе с бюллетенями для "опроса" венгров о членстве Украины в ЕС распространило свои контраргументы, основанные на манипуляции и откровенной лжи.

У Орбана манипулируют вопросом вступления Украины в ЕС

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач 29 марта анонсировал, что венграм начали рассылать бюллетени для "опроса" вместе с информационным листом, где изложены семь "рисков" вступления Украины в ЕС с позиции Будапешта.

Первый риск состоит в том, что в случае членства Украины Венгрия якобы потеряет финансирование ЕС, "а все деньги уйдут в Украину" (почему "все" не объясняется).

Кроме того, Брюссель призывает к огромным общим заимствованиям, что отмечает, что мы все вместе станем должниками через вступление Украины, — говорится в видео венгерского правительства (где также не объясняют, о каких заимствованиях идет речь и как они связаны с Украиной).

Другие "риски", по мнению Венгрии, связаны с тем, что Украина — огромный производитель сельскохозяйственной продукции, так что после вступления "все фонды ЕС пойдут украинским фермерам", а европейский рынок будет "открыт для низкокачественных, генетически модифицированных украинских товаров".

При этом правительство Венгрии игнорирует тот факт, что вступление в Евросоюз требует от Украины принятия всех европейских норм, в том числе в сфере сельского хозяйства, поэтому это заявление является откровенной ложью. Поделиться

Также представитель венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Украина еще "до войны" была "центром наркотрафика и организованной преступности в Восточной Европе", поэтому "вступление в ЕС откроет для украинской мафии въезд в Европу, а значит, и Венгрию".

Другие аргументы Будапешта заключаются в том, что после вступления Украины в ЕС украинцы как дешевая рабочая сила будут "угрожать рабочим местам и пенсиям" в Евросоюзе.

Также украинцы будут угрожать общественному здоровью, потому что "в Украине отсутствует обязательная вакцинация" (на самом деле обязательная вакцинация в Украине есть), а еще "поспешное вступление Украины в ЕС" поставит под угрозу выплату так называемой 13-й пенсии правительством Орбана.