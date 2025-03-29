Венгры получают от власти лживую информацию насчет вступления Украины в ЕС

Венгерское правительство вместе с бюллетенями для "опроса" венгров о членстве Украины в ЕС распространило свои контраргументы, основанные на манипуляции и откровенной лжи.
Главные тезисы
- Венгерское правительство использует ложные аргументы и манипуляции, чтобы создать негативный образ вступления Украины в ЕС.
- Контраргументы от Будапешта не имеют научной поддержки и содержат откровенную ложь, в том числе относительно потенциальных рисков.
- Принятие европейских норм является необходимым условием для вступления Украины в ЕС, поэтому утверждения о возможных угрозах необоснованны.
У Орбана манипулируют вопросом вступления Украины в ЕС
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач 29 марта анонсировал, что венграм начали рассылать бюллетени для "опроса" вместе с информационным листом, где изложены семь "рисков" вступления Украины в ЕС с позиции Будапешта.
Первый риск состоит в том, что в случае членства Украины Венгрия якобы потеряет финансирование ЕС, "а все деньги уйдут в Украину" (почему "все" не объясняется).
Кроме того, Брюссель призывает к огромным общим заимствованиям, что отмечает, что мы все вместе станем должниками через вступление Украины, — говорится в видео венгерского правительства (где также не объясняют, о каких заимствованиях идет речь и как они связаны с Украиной).
Другие "риски", по мнению Венгрии, связаны с тем, что Украина — огромный производитель сельскохозяйственной продукции, так что после вступления "все фонды ЕС пойдут украинским фермерам", а европейский рынок будет "открыт для низкокачественных, генетически модифицированных украинских товаров".
Также представитель венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Украина еще "до войны" была "центром наркотрафика и организованной преступности в Восточной Европе", поэтому "вступление в ЕС откроет для украинской мафии въезд в Европу, а значит, и Венгрию".
Другие аргументы Будапешта заключаются в том, что после вступления Украины в ЕС украинцы как дешевая рабочая сила будут "угрожать рабочим местам и пенсиям" в Евросоюзе.
Также украинцы будут угрожать общественному здоровью, потому что "в Украине отсутствует обязательная вакцинация" (на самом деле обязательная вакцинация в Украине есть), а еще "поспешное вступление Украины в ЕС" поставит под угрозу выплату так называемой 13-й пенсии правительством Орбана.
Такие опросы действительно не имеют юридической силы, а в них фактически участвует незначительная (до 30%) доля венгерских избирателей. В то же время правительство Орбана часто ссылается на результаты таких опросов как доказательство, что его политика имеет поддержку граждан.
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