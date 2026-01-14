"Виноват мозг". Ученые обнаружили новую неожиданную причину гипертонии

Это не стресс и не большое употребление соли, а совершенно невероятная причина, о которой раньше даже не догадывались.

Ученые сделали сенсационное открытие о гипертонии

Латеральная парафациальная область — это пучок нервов в стволе головного мозга, контролирующий автоматические функции, такие как пищеварение, дыхание и частота сердечных сокращений.

Она также активируется, когда человек смеется, занимается спортом или кашляет. Но теперь исследователи из Новой Зеландии утверждают, что эта область может также активировать нервы, вызывающие сужение кровеносных сосудов, что может повысить кровяное давление и привести к гипертонии.

В лаборатории исследователи активировали и подавляли нервы в этой области, отслеживая кровяное давление, и обнаружили, что кровяное давление повышалось, когда латеральная парафациальная область была активна, и снижалось, когда она была подавлена.

Эти нервы, повышающие артериальное давление, являются частью симпатической нервной системы или самопроизвольной нервной системы. Эта система также отвечает за реакцию организма "бей или беги". Исследователи обнаружили, что угнетение активности нервов останавливает активный выдох и размягчает стенки кровеносных сосудов, позволяя артериальному давлению вернуться к норме.

Физиолог из Университета Окленда Джулиан Патон, который возглавлял исследование, заявил: "Мы обнаружили новый участок мозга, вызывающий высокое кровяное давление. Да, мозг виноват в гипертонии! Мы обнаружили, что при высоком кровяном давлении активировалась латеральная парафациальная область, и когда наша команда".

Исследование проводилось на крысах, и теперь учёным нужно найти способ проверить это все на людях, чтобы подтвердить свои выводы.

Исследователи уже заявили, что их результаты могут быть использованы для разработки новых методов лечения высокого артериального давления, направленных на успокоение нервов в головном мозге, которые могут вызвать это заболевание.

При этом, как отметило издание, все больше исследований показывает, что гипертония может быть связана с мозгом, посылающим сигналы всему телу для регулирования частоты сердечных сокращений и размера кровеносных сосудов и, следовательно, кровяного давления. В частности, исследования, опубликованные в июне 2025 года онкологическим центром им. М. Андерсон, предполагали, что гипоталамус, область мозга, контролирующая симпатическую нервную систему, может быть связан с высоким кровяным давлением.

Ученые обнаружили, что чрезмерная активность этой области приводит к повышению АД, увеличивая риск сердечных заболеваний и деменции.

Нормальным считается кровяное давление менее 120/80 мм рт. ст. Первая цифра измеряет давление крови на стенки артерий при сокращении сердца, а вторая — давление крови на стенки артерий между сокращениями.

Высоким считается кровяное давление свыше 120/80 мм рт. ст.

Врачи настоятельно рекомендуют людям снижать кровяное давление, предупреждая, что оно может повредить кровеносные сосуды и повысить риск инсульта, инфаркта, деменции.

Гипертония обычно лечится с помощью лекарств, расслабляющих кровеносные сосуды.