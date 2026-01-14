"Винен мозок". Науковці виявили нову неочікувану причину гіпертонії

Це не стрес і не велике вживання солі, а абсолютно неймовірна причина, про яку раніше навіть не здогадувалися.

Вчені зробили сенсаційне відкриття про гіпертонію

Латеральна парафаціальна область — це пучок нервів у стовбурі головного мозку, який контролює автоматичні функції, такі як травлення, дихання і частота серцевих скорочень.

Вона також активується, коли людина сміється, займається спортом або кашляє. Але тепер дослідники з Нової Зеландії стверджують, що ця область може також активувати нерви, які викликають звуження кровоносних судин, що може підвищити кров'яний тиск і привести до гіпертонії.

У лабораторії дослідники активували і пригнічували нерви в цій області, відстежуючи кров'яний тиск, і виявили, що кров'яний тиск підвищувався, коли латеральна парафаціальна область була активна, і знижувався, коли вона була пригнічена.

Ці нерви, що підвищують артеріальний тиск, є частиною симпатичної нервової системи, або мимовільної нервової системи. Ця система також відповідає за реакцію організму "бий або біжи". Дослідники виявили, що пригнічення активності нервів зупиняє активний видих і розм'якшує стінки кровоносних судин, дозволяючи кров'яному тиску повернутися до норми.

Фізіолог з Університету Окленда Джуліан Патон, який очолював дослідження, заявив: "Ми виявили нову ділянку мозку, що викликає високий кров'яний тиск. Так, мозок винен у гіпертонії! Ми виявили, що при високому кров'яному тиску активується латеральна парафаціальна область, і коли наша команда деактивувала цю область, кров'яний тиск знизився до нормального рівня".

Дослідження проводилося на щурах, і тепер вченим потрібно знайти спосіб перевірити це все на людях, щоб підтвердити свої висновки.

Дослідники вже заявили, що їхні результати можуть бути використані для розробки нових методів лікування високого кров'яного тиску, спрямованих на заспокоєння нервів у головному мозку, які можуть викликати це захворювання.

При цьому, як зазначило видання, все більше досліджень показує, що гіпертонія може бути пов'язана з мозком, який посилає сигнали всьому тілу для регулювання частоти серцевих скорочень і розміру кровоносних судин — і, отже, кров'яного тиску. Зокрема, дослідження, опубліковані в червні 2025 року Онкологічним центром ім. М. Андерсона, припускали, що гіпоталамус, область мозку, що контролює симпатичну нервову систему, може бути пов'язаний з високим кров'яним тиском.

Вчені виявили, що надмірна активність цієї області призводить до підвищення кров'яного тиску, збільшуючи ризик серцевих захворювань і деменції.

Нормальним вважається кров'яний тиск менш як 120/80 мм рт. ст. Перша цифра вимірює тиск крові на стінки артерій під час скорочення серця, а друга — тиск крові на стінки артерій між скороченнями.

Високим вважається кров'яний тиск вище 120/80 мм рт. ст.

Лікарі настійно рекомендують людям знижувати кров'яний тиск, попереджаючи, що він може пошкодити кровоносні судини і підвищити ризик інсульту, інфаркту, деменції.

Гіпертонія зазвичай лікується за допомогою ліків, які розслаблюють кровоносні судини.