Власти Беларуси призывают "пробить коридор" через Литву

Как цинично заявил первый заместитель государственного секретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко, его страна, мол, "имеет все основания" для агрессии против Литвы, поскольку хочет обеспечить транзит белорусских товаров.

Минск снова угрожает Вильнюсу

С таким циничным заявлением приспешник Лукашенко во время "идеологического семинара" в Минске.

Муравейко снова начал жаловаться на то, что Литва прекратила выдавать белорусам туристические визы, а также закрыла часть пограничных переходов.

По его словам, это якобы спровоцировало коллапс с передвижением транспорта.

Больше всего замсекретаря Совбеза злит то, что официальный Вильнюс "блокировал транзит со стороны Беларуси".

Вполне возможно, Павел Муравейко подразумевал транзит товаров через Литву в Калининградскую область России через так называемый Сувалкский коридор, а также транзит и перевалку белорусских удобрений в литовских портах.

Что важно понимать, эти ограничения были введены в феврале 2022 года, а годом ранее Литва запретила транзит и перевалку нефтепродуктов из Беларуси.

В Беларуси намекнули на возможную агрессию против Литвы

Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия, – цинично заявил приспешник Лукашенко. Поделиться

Более того, Павел Муравейео предположил, что "в других условиях" официальный Минск никто в мире даже не осудил бы за такие действия, однако по состоянию на сегодняшний день "пробивать коридор" Беларусь, наверное, не рискнет - из-за "беспрецедентного давления со стороны Запада".

Что важно понимать, Сувалкский коридор – это участок границы Литвы и Польши в 100 километров в ширину, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке – с Беларусью.

В случае возможной войны РФ важно бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.