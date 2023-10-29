Влада Білорусі закликає "пробити коридор" через Литву

Як цинічно заявив перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павел Муравейко, його країна, мовляв, "має всі підстави" для агресії проти Литви, оскільки хоче забезпечити транзит білоруських товарів.

Мінськ знову погрожує Вільнюсу

З такою цинічною заявою поплічник Лукашенка під час "ідеологічного семінару" в Мінську.

Муравейко знову почав скаржитися на те, як Литва перестала видавати білорусам туристичні візи, а також закрила частину прикордонних переходів.

За його словами, це нібито спровокувало колапс з пересуванням транспорту.

Найбільше замсекретаря Ради безпеки РБ злить те, що офіційний Вільнюс "блокував транзит з боку Білорусі".

Цілком можливо, Павел Муравейко мав на увазі транзит товарів через Литву до Калінінградської області Росії через так званий Сувальський коридор, а також транзит і перевалка білоруських добрив у литовських портах

Що важливо розуміти, ці обмеження були введені в лютому 2022 року, а роком раніше Литва заборонила транзит і перевалку нафтопродуктів із Білорусі.

У Білорусі натякнули на можливу агресії проти Литви

Литва фактично заборонила нам переміщати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок належить до економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї, – цинічно заявив поплічник Лукашенка. Поширити

Ба більше, Павло Муравейео припустив, що "в інших умовах" офіційний Мінськ ніхто у світі навіть не засудив би за такі дії, однак станом на сьогодні "пробивати коридор" Білорусь, напевно, не ризикне – через "безпрецедентний тиск з боку Заходу", пояснив Муравейко.

Що важливо розуміти, Сувальський коридор – це ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю.

У разі можливої війни РФ важливо було б швидко захопити Сувальський коридор, щоб відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.