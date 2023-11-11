Власти РФ используют историю как оружие — анализ британской разведки
Категория
Мир
Дата публикации

Власти РФ используют историю как оружие — анализ британской разведки

Минобороны Британии
Владимир Путин
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Власти РФ все больше используют историю как оружие, чтобы насадить антизападные настроения россиянам и запугать западных соседей.

РФ усиливает милитаризацию истории

Британские аналитики отметили, что Федеральное архивное агентство РФ опубликовало сборник документов "Об историческом единстве россиян и украинцев".

Он открывается статьей президента РФ Владимира Путина на эту тему, опубликованную в июле 2021 года, а сразу за ней следует его обращение по поводу ситуации в Украине, произнесенное 21 февраля 2022 года, накануне полномасштабного российского вторжения.

В книге представлено 242 документа, начиная с 11 века и заканчивая 20 веком, используемым для оправдания нынешней политики Кремля и якобы подтверждающих утверждение о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссийское" государство. Документы сопровождаются интерпретационными комментариями Путина, отмечает разведка.

На минувшей неделе, отмечают британские аналитики, бывший президент России Дмитрий Медведев написал статью об истории российско-польских отношений.

Он обвинил Польшу в проведении агрессивной ревизионистской "русофобской" политики, предупредив, что это может привести к уничтожению польской государственности и угрожая, что Россия и Беларусь способны предоставить адекватный военный ответ в случае необходимости.

Британские обозреватели делают вывод, что использование истории как оружия со стороны российского руководства усиливается, и это направлено на прививку антизападных настроений российскому населению и запугивание непосредственных западных соседей России.

В РФ продолжают усиливать военную цензуру перед выборами

Министерство просвещения РФ, по некоторым сообщениям, в середине октября дало указание университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "отрицательных политических, экономических и социальных тенденций" в России во время научной и учебной деятельности.

Это дальнейшее ограничение информационного пространства в России в военное время, что затрудняет открытое обсуждение политических вопросов, – констатируется в обзоре.

Британская разведка считает, что в долгосрочной перспективе этот шаг продолжит тенденцию формирования политики РФ в эхокамере (метафора, которая тождественна информационному пузырю с эффектом усиления мессиджей. – ред.) "политически приемлемых, прокремлевских взглядов".

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