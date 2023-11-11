Влада РФ все більше використовує історію як зброю, щоб насадити антизахідні настрої росіянам та залякати західних сусідів.

РФ посилює мілітаризацію історії

Британські аналітики зазначили, що Федеральне архівне агентство РФ опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців".

Він відкривається статтею президента РФ Володимира Путіна на цю тему, опубліковану в липні 2021 року, а одразу за нею йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення.

(1 of 7)



Russia’s State Archive Agency has published a collection of documents “On the historical unity of the Russians and Ukrainians”. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 11, 2023

У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і нібито підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську" державу. Документи супроводжуються інтерпретаційними коментарями Путіна, – зазначає розвідка. Поширити

Минулого тижня, зазначають британські аналітики, колишній президент Росії Дмитро Медвєдєв написав статтю про історію російсько-польських відносин.

Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія і Білорусь здатні надати адекватну військову відповідь у разі необхідності.

Британські оглядачі роблять висновок, що використання історії як зброї з боку російського керівництва посилюється, і це спрямовано на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування безпосередніх західних сусідів Росії.

У РФ продовжують посилювати воєнну цензуру перед виборами

Міністерство просвіти РФ, за деякими повідомленнями, в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності.

Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань, – констатується в огляді. Поширити

Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом підсилення меседжів. – ред.) "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".