ВВК в Киеве затягивали сроки комиссии и работали неполный день — глава Минздрава

Военно-врачебные комиссии (ВВК) в столице нарушают сроки закрытия медицинских записей, работают неполный рабочий день, а электронные очереди вообще отсутствуют.
Нарушения в работе ВВК найдены Минздравом в Киеве
Впереди — управленческие решения по киевским ВВК.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона "Единые новости".
Чиновник считает, что ВВК затягивали сроки проведения медицинских комиссий.
Одна из главных проблем работы ВВК в Киеве – медицинские работники комиссии все еще работают в центрах комплектования. Поэтому людей направляют на проведение анализов в другие медучреждения.
К тому же, утверждает чиновник, работники военно-врачебных комиссий работают неполный рабочий день, а электронные очереди отсутствуют.
Комиссии могут работать, например, до 14:00, а затем по какой-то причине закрываются и не проводят медосмотры.
Рабочая группа Минздрава, которая будет проводить проверки ВВК, на первом этапе сосредоточится на решении организационных вопросов, а затем Виктор Ляшко обещает разобраться отдельно по каждой жалобе, которая поступала на "горячую линию" Министерства здравоохранения.
Ранее Ляшко сообщил, что в Киеве создадут рабочие группы для проверки военно-врачебных комиссий из-за увеличения жалоб.
Большинство из них касаются "очень базовых вещей", которые можно оперативно исправить. К примеру, несоблюдение электронной очереди, отсутствие условий для комфортного прохождения ВЛК и неоптимизированные маршруты.
Что известно об обысках у экс-главы Черниговской областной ВВК
В ходе обысков у бывшего председателя Черниговской областной ВВК обнаружили почти 1 млн долл США.
Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.
Обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.
Известно, что задержанный работал председателем областной ВВК до лета 2021 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-