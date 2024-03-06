ВВК в Киеве затягивали сроки комиссии и работали неполный день — глава Минздрава

Военно-врачебные комиссии (ВВК) в столице нарушают сроки закрытия медицинских записей, работают неполный рабочий день, а электронные очереди вообще отсутствуют.

Нарушения в работе ВВК найдены Минздравом в Киеве

Впереди — управленческие решения по киевским ВВК.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона "Единые новости".

Чиновник считает, что ВВК затягивали сроки проведения медицинских комиссий.

Когда человек приходит на медицинское освидетельствование для прохождения ВВК, в электронной системе здравоохранения открывается соответствующая медицинская запись, которая должна быть закрыта. Нормативное регулирование этого закрытия 4 дня. За январь мы имели 83% завершенных случаев, за февраль уже 92%. В то же время, есть регионы, которые выбиваются из общей статистики. Киев – это типичный пример. Виктор Ляшко Министр здравоохранения Украины

Одна из главных проблем работы ВВК в Киеве – медицинские работники комиссии все еще работают в центрах комплектования. Поэтому людей направляют на проведение анализов в другие медучреждения.

Военнообязанный ходит по всем учреждениям здравоохранения, затем снова возвращается. Такого не должно быть. Должно быть четко закреплено заведение, в котором полностью закрывается весь комплекс этих исследований. Поделиться

К тому же, утверждает чиновник, работники военно-врачебных комиссий работают неполный рабочий день, а электронные очереди отсутствуют.

Комиссии могут работать, например, до 14:00, а затем по какой-то причине закрываются и не проводят медосмотры.

Рабочая группа Минздрава, которая будет проводить проверки ВВК, на первом этапе сосредоточится на решении организационных вопросов, а затем Виктор Ляшко обещает разобраться отдельно по каждой жалобе, которая поступала на "горячую линию" Министерства здравоохранения.

Ранее Ляшко сообщил, что в Киеве создадут рабочие группы для проверки военно-врачебных комиссий из-за увеличения жалоб.

Большинство из них касаются "очень базовых вещей", которые можно оперативно исправить. К примеру, несоблюдение электронной очереди, отсутствие условий для комфортного прохождения ВЛК и неоптимизированные маршруты.

Что известно об обысках у экс-главы Черниговской областной ВВК

В ходе обысков у бывшего председателя Черниговской областной ВВК обнаружили почти 1 млн долл США.

Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

Обыски проводились 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.

Известно, что задержанный работал председателем областной ВВК до лета 2021 года.