ВЛК у Києві затягували терміни комісії та працювали неповний день — голова МОЗ

Військово-лікарські комісії (ВЛК) у столиці порушують терміни закриття медичних записів, працюють неповний робочий день, а електронні черги взагалі відсутні.

Порушення у роботі ВЛК знайдені МОЗ у Києві

Попереду — управлінські рішення щодо києвських ВЛК.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Посадовець вважає, що ВЛК затягували терміни проведення медичних комісій.

Коли людина приходить на медичний огляд для проходження ВЛК, в електронній системі охорони здоров'я відкривається відповідний медичний запис, який повинен бути закритий. Нормативне регулювання цього закриття 4 дні. За січень ми мали 83% завершених випадків, за лютий вже маємо 92%. Водночас є регіони, які вибиваються із загальної статистики. Київ — це типовий приклад. Віктор Ляшко Міністр охорони здоров'я України

Одна з головних проблем роботи ВЛК у Києві — медичні працівники комісії все ще працюють в центрах комплектування. Тож, людей направляють на проведення аналізів у інші медзаклади.

Військовозобов'язаний ходить по всіх закладах охорони здоров'я, потім знову повертається. Такого не повинно бути. Повинен бути чітко закріплений заклад, у якому повністю закривається весь комплекс цих досліджень. Поширити

До того ж, стверджує урядовець, працівники військово-лікарських комісій працюють неповний робочий день, а електронні черги — відсутні.

Комісії можуть працювати, наприклад, до 14:00, а потім з якоїсь причини закриваються і не проводять медогляди.

Робоча група МОЗ, яка проводитиме перевірки ВЛК, на першому етапі зосередиться на розв'язанні організаційних питань, а потім Віктор Ляшко обіцяє розібратися окремо по кожній скарзі, які надходили на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я.

Раніше Ляшко повідомив, що у Києві створять робочі групи для перевірки військово-лікарських комісій через збільшення скарг.

Більшість з них стосуються "дуже базових речей", які можна оперативно виправити. Наприклад, недотримання електронної черги, відсутність умов для комфортного проходження ВЛК та неоптимізовані маршрути.

Що відомо про обшуки у ексголови Чернігівської обласної ВЛК

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 млн дол США.

Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.