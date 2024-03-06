ВЛК у Києві затягували терміни комісії та працювали неповний день — голова МОЗ

Військово-лікарські комісії (ВЛК) у столиці порушують терміни закриття медичних записів, працюють неповний робочий день, а електронні черги взагалі відсутні.
Порушення у роботі ВЛК знайдені МОЗ у Києві
Попереду — управлінські рішення щодо києвських ВЛК.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Посадовець вважає, що ВЛК затягували терміни проведення медичних комісій.
Одна з головних проблем роботи ВЛК у Києві — медичні працівники комісії все ще працюють в центрах комплектування. Тож, людей направляють на проведення аналізів у інші медзаклади.
До того ж, стверджує урядовець, працівники військово-лікарських комісій працюють неповний робочий день, а електронні черги — відсутні.
Комісії можуть працювати, наприклад, до 14:00, а потім з якоїсь причини закриваються і не проводять медогляди.
Робоча група МОЗ, яка проводитиме перевірки ВЛК, на першому етапі зосередиться на розв'язанні організаційних питань, а потім Віктор Ляшко обіцяє розібратися окремо по кожній скарзі, які надходили на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я.
Раніше Ляшко повідомив, що у Києві створять робочі групи для перевірки військово-лікарських комісій через збільшення скарг.
Більшість з них стосуються "дуже базових речей", які можна оперативно виправити. Наприклад, недотримання електронної черги, відсутність умов для комфортного проходження ВЛК та неоптимізовані маршрути.
Що відомо про обшуки у ексголови Чернігівської обласної ВЛК
Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже 1 млн дол США.
Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.
Обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.
Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року.
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