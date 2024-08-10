ВМС ВСУ атаковали газовую вышку РФ в Черном море — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВМС ВСУ атаковали газовую вышку РФ в Черном море — видео

Последствия атаки на газовую вышку РФ
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Источник:  online.ua

По информации украинского волонтера Сергея Стерненко, ВМС ВСУ атаковали одну из подконтрольных России газовых вышек в Черном море.

Главные тезисы

  • ВМС ВСУ атаковали газовую вышку, находящуюся под контролем российских оккупантов в Черном море, используя морские дроны-близнецы Sea Baby.
  • Атака, вероятно, касалась газовых вышек “Сиваш” или “Петр Годованец”, используемых для разведки российскими оккупантами.
  • Украина приобрела газовые вышки в 2012 году, одна из которых, “Петр Годованец”, находится под контролем России в Черном море.
  • Российские оккупанты использовали газовые вышки для разведки и разместили там до 40 военных оккупационных армий.
  • Атака ВМС ВСУ произошла ночью на 10 августа с применением морских дронов-близнецов Sea Baby, что привело к нанесению удара по вражеской газовой вышке в Черном море.

Что известно об атаке ВМС ВСУ на газовую вышку России в Черном море

По информации Стерненко, ночью на 10 августа ВМС ВСУ нанесли удар по одной из вражеских газовых вышок в акватории Черного моря, где российские оккупанты держали разведывательное оборудование и до 40 военных.

На вооружении ВМС ВСУ есть морские дроны-близнецы Sea Baby с дальностью до 1 тыс километров и боевой частью около 900 килограммов, поэтому для россиян шансов выжить в Черном море останется меньше, - подчеркнул Стерненко.

Какие именно газовые вышки России могли атаковать ВМС ВСУ в Черном море

В то же время журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что, вероятно, речь идет об одной из российских газовых вышек либо "Сиваш", либо "Петр Годованец" в Черном море, находящихся под контролем российских оккупантов.

"Петр Годованец" – это одна из так называемых двух "вышек Бойко", которые Украина закупила у компании Keppel в 2012 году. Другая, которая называется "Украина", а также платформа "Таврида" отечественного производства, была отражена у россиян в прошлом году бойцами ГУР, "ДОЗОР" и других подразделений Сил обороны, - объясняет Цаплиенко.

Журналист добавил, что российские оккупанты использовали эти вышки с целью проведения разведки.

На них было, как считает разведка, размещено до 40 военных оккупационных армий.

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