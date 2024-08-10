ВМС ВСУ атаковали газовую вышку РФ в Черном море — видео

По информации украинского волонтера Сергея Стерненко, ВМС ВСУ атаковали одну из подконтрольных России газовых вышек в Черном море.

Что известно об атаке ВМС ВСУ на газовую вышку России в Черном море

По информации Стерненко, ночью на 10 августа ВМС ВСУ нанесли удар по одной из вражеских газовых вышок в акватории Черного моря, где российские оккупанты держали разведывательное оборудование и до 40 военных.

На вооружении ВМС ВСУ есть морские дроны-близнецы Sea Baby с дальностью до 1 тыс километров и боевой частью около 900 килограммов, поэтому для россиян шансов выжить в Черном море останется меньше, - подчеркнул Стерненко. Поделиться

Какие именно газовые вышки России могли атаковать ВМС ВСУ в Черном море

В то же время журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что, вероятно, речь идет об одной из российских газовых вышек либо "Сиваш", либо "Петр Годованец" в Черном море, находящихся под контролем российских оккупантов.

"Петр Годованец" – это одна из так называемых двух "вышек Бойко", которые Украина закупила у компании Keppel в 2012 году. Другая, которая называется "Украина", а также платформа "Таврида" отечественного производства, была отражена у россиян в прошлом году бойцами ГУР, "ДОЗОР" и других подразделений Сил обороны, - объясняет Цаплиенко. Поделиться

Журналист добавил, что российские оккупанты использовали эти вышки с целью проведения разведки.

На них было, как считает разведка, размещено до 40 военных оккупационных армий.