ВМС ЗСУ атакували газову вишку РФ у Чорному морі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ВМС ЗСУ атакували газову вишку РФ у Чорному морі — відео

Наслідки атаки на газову вишку РФ
Джерело:  online.ua

За інформацією українського волонтера Сергія Стерненка, ВМС ЗСУ атакували одну з підконтрольних Росії газових вишок у Чорному морі. 

Головні тези:

  • ВМС ЗСУ провели атаку на одну з газових вишок, які перебувають під контролем російських окупантів у Чорному морі.
  • У результаті атаки було використано морські дрони-близнюки Sea Baby, що мають високу бойову потужність.
  • Журналіст вказує, що атака ймовірно стосувалася газових вишок “Сиваш” або “Петро Годованець”, які використовувались для розвідки російськими окупантами.
  • Вишка “Петро Годованець” є однією з “вишок Бойка”, закуплених Україною в 2012 році, і яка перебуває під контролем Росії в Чорному морі.
  • Російські окупанти використовували газові вишки для розвідки та мали там до 40 військових окупаційної армії.

Що відомо про атаку ВМС ЗСУ на газову вишку Росії у Чорному морі

За інформацією Стерненка, вніч на 10 серпня ВМС ЗСУ завдали удару по одній з ворожих газових вишок в акваторії Чорного моря, де російські окупанти тримали розвідувальне обладнання та до 40 військових.

На озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby із дальністю до 1 тис кілометрів та бойовою частиною близько 900 кілограмів, тож для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться усе менше, - підкреслив Стерненко.

Які саме газові вишки Росії могли атакувати ВМС ЗСУ у Чорному морі

У той же час журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що, ймовірно, мова йде про одну з російських газових вишок або "Сиваш", або "Петро Годованець" у Чорному морі, які перебувають під контролем російських окупантів.

"Петро Годованець" – це одна з так званих двох "вишок Бойка", які Україна закупила в компанії Keppel у 2012 році. Інша, яка називається "Україна", а також платформа "Таврида" вітчизняного виробництва, були відбиті в росіян минулого року бійцями ГУР, "ДОЗОР" та інших підрозділів Сил оборони, - пояснює Цаплієнко.

Журналіст додав, що російські окупанти використовували ці вишки із метою проведення розвідки.

На них було, як вважає розвідка, розміщено до 40 військових окупаційної армії.

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