ВМС ЗСУ атакували газову вишку РФ у Чорному морі — відео

За інформацією українського волонтера Сергія Стерненка, ВМС ЗСУ атакували одну з підконтрольних Росії газових вишок у Чорному морі.
Головні тези:
- ВМС ЗСУ провели атаку на одну з газових вишок, які перебувають під контролем російських окупантів у Чорному морі.
- У результаті атаки було використано морські дрони-близнюки Sea Baby, що мають високу бойову потужність.
- Журналіст вказує, що атака ймовірно стосувалася газових вишок “Сиваш” або “Петро Годованець”, які використовувались для розвідки російськими окупантами.
- Вишка “Петро Годованець” є однією з “вишок Бойка”, закуплених Україною в 2012 році, і яка перебуває під контролем Росії в Чорному морі.
- Російські окупанти використовували газові вишки для розвідки та мали там до 40 військових окупаційної армії.
Що відомо про атаку ВМС ЗСУ на газову вишку Росії у Чорному морі
За інформацією Стерненка, вніч на 10 серпня ВМС ЗСУ завдали удару по одній з ворожих газових вишок в акваторії Чорного моря, де російські окупанти тримали розвідувальне обладнання та до 40 військових.
Які саме газові вишки Росії могли атакувати ВМС ЗСУ у Чорному морі
У той же час журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що, ймовірно, мова йде про одну з російських газових вишок або "Сиваш", або "Петро Годованець" у Чорному морі, які перебувають під контролем російських окупантів.
Журналіст додав, що російські окупанти використовували ці вишки із метою проведення розвідки.
На них було, як вважає розвідка, розміщено до 40 військових окупаційної армії.
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