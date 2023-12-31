Во всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К ВКС РФ и десятки "шахедов"

Вечером 31 декабря на территории всей Украины объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок. Ранее в большинстве областей Украины и Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов.

Воздушная тревога в Украине 31 декабря

В Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Моздок.

Ранее было зафиксировано несколько десятков беспилотников в воздушном пространстве Украины и работу ПВО.

Также существует угроза применения баллистического вооружения с востока и авиационных средств поражения враждебной тактической авиацией с востока и юга.

По состоянию на 19.30 "шахеды" летели с Черниговщины в направлении Киева. Другие группы беспилотников зафиксированы в Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях с курсом на запад.

В 19:50 Киевская областная военная администрация сообщила, что в области зафиксировано движение враждебных БПЛА, работают силы ПВО.

Напомним, что воздушную тревогу в Украине 31 декабря объявляли несколько раз – утром РФ подняла в небо несколько самолетов-истребителей МиГ-31К. В 11:48 сообщено об отбое угрозы.

В 13:44 Воздушные силы о пусках российских ракет в сторону Кропивницкого. Там работала ПВО.

Сколько дронов и ракет выпустила РФ по Украине с 2022 года

По данным Воздушных сил с сентября 2022 года РФ выпустила по Украине около 3800 дронов-камикадзе. Украинским военным удалось сбить около 3000 дронов.

С 24 февраля 2022 года по Украине было выпущено 7500 ракет всех типов – это авиационные ракеты, зенитные ракеты С-300, крылатые ракеты, баллистические и т.п.

С 4 мая по сегодняшний день американские зенитно-ракетные комплексы Patriot сбили уже 15 российских ракет "Кинжалов" в Украине.