В усій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К ПКС РФ та десятки "шахедів"

Увечері 31 грудня на території всієї Україні оголошено тривогу через зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Моздок. Раніше у більшості областей України та Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Повітряна тривога в Україні 31 грудня

У Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Моздок.

Раніше було зафіксовано кілька десятків безпілотників у повітряному просторі України та роботу ППО.

Також є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу та авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією зі сходу та півдня.

Станом на 19:30 "шахеди" летіли з Чернігівщини у напрямку Києва. Інші групи безпілотників зафіксовано на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині з курсом на захід.

О 19:50 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА, працюють сили ППО.

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Україні 31 грудня оголошували кілька разів - зранку РФ підняла у небо кілька літаків-винищувачів МіГ-31К. Об 11:48 повідомлено про відбій загрози.

О 13:44 Повітряні сили про пуски російських ракет у бік Кропивницького. Там працювала ППО.

Скільки дронів та ракет випустила РФ по Україні з 2022 року

За даними Повітряних сил з вересня 2022 року РФ випустила по Україні близько 3800 дронів-камікадзе. Українським військовим вдалося збити близько 3000 дронів.

З 24 лютого 2022 року по Україні було випущено 7500 ракет усіх типів - це авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні тощо.

З 4 травня до сьогодні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot збили уже 15 російських ракет "Кинджалів" в Україні.