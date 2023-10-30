Военное командование РФ сменило командующего на Херсонском направлении

Российские оккупанты сменили командующего на Херсонском направлении, назначив на эту должность Михаила Теплинского.

Что известно о новом командующем Херсонском направлении

Российские захватчики сменили командующего группировкой войск "Днепр" на Херсонском направлении, назначив на эту должность командующего воздушно-десантными войсками и заместителя командующего объединенной группировкой войск Михаила Теплинского.

Михаил Теплинский (фото – MOSCOW TIMES)

Сообщается, что ранее командующим группировкой войск "Днепр" на Херсонском направлении был генерал-полковник Олег Макаревич.

Перед этим, 27 октября, минобороны захватчиков официально сообщило, что указом Владимира Путина новым главнокомандующим воздушно-космических сил РФ назначили Виктора Афзалова вместо Сергея Суровикина.

Какая ситуация на Херсонском направлении

По данным, собранным экспертами Института изучения войны (ISW), украинские защитники продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области и продлили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Геолокационные данные, опубликованные 27 октября, указывают на то, что украинские войска продвинулись дальше к югу под Антоновским мостом к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Ранее аналитики сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км восточнее Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.