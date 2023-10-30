Військове командування РФ змінило командувача на Херсонському напрямку

Окупанти змінили командувача на Херсонському напрямку, призначивши на цю посаду Михайла Теплінського.

Що відомо про нового командувача на Херсонському напрямку

Російські загарбники змінили командувача угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку, призначивши на цю посаду командувача повітряно-десантних військ та заступника командувача об'єднаного угруповання військ Михайла Теплінського.

Михайло Теплінський (фото – MOSCOW TIMES)

Повідомляється, що раніше командувачем угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку був генерал-полковник Олег Макаревич.

Перед цим, 27 жовтня міноборони загарбників офіційно повідомило, що указом Володимира Путіна новим головнокомандувачем повітряно-космічних сил РФ призначили Віктора Афзалова замість Сергія Суровікіна.

Яка ситуація на Херсонському напрямку

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни (ISW), українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня, вказують на те, що українські війська просунулися далі на південь під Антонівським мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Раніше аналітики повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилась поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.