Военные армии РФ жалуются на безумные потери и полное истощение - перехват ГУР

Российские военные преступники в Украине жалуются на высокие потери и полную деморализацию из-за отказа командования проводить ротацию.

Что известно о проблемах армии РФ по словам самих окупантов

В перехваченных представителями Главного управления разведки Минобороны разговорах российских окупантов, один из них пожаловался жене, что ему и другим солдатам отказывают в законном отпуске, поскольку покинувшие фронт отказываются возвращаться воевать.

Оккупант подчеркнул, что российская армия несет бешеные потери на фронте, однако военное командование даже не считается с этим.

Кроме того, россияне не могут уйти в отпуск. Это связано с тем, что часть отказывается потом возвращаться на фронт.

Он просит жену писать обращение во все инстанции для того, чтобы его отпустили домой.

Просто пиши и все. Сколько здесь можно сидеть... Я пока не знаю, мы все начали отказываться, там многих положило. Нас здесь 40 человек осталось, – говорит российский военный. Поделиться

Что известно о попытках армии вербовать бывший наемников ПВК Вагнер

По информации журналистов издания "Важные истории", бывшим наемникам ПИК "Вагнер" предлагают заключение контрактов для вступления в состав Росгвардии.

Отмечается, что информация об этом появилась в чатах родственников бойцов ПИК, однако позже она была удалена.

Администратор одной из групп рассказал журналистам, что пост сначала был опубликован с ошибкой.

Судя по объявлению, набор открыт для "первоходов" - тех, кто раньше не участвовал в войне в Украине, а также людей, не служивших в армии, и людей с ВИЧ и гепатитом (их в ПВК раньше собирали в отряд "Амбрелла" ), - говорится в материале издания. Поделиться

Кроме того, новое подразделение Росгвардии готово рассмотреть кандидатуры ампутантов "в индивидуальном порядке".

В публикации уточняется, что выплаты будут производиться на карточки. Росгвардия желает избежать ошибки Минобороны РФ, содержащей десятки добровольческих формирований с "мертвыми душами".