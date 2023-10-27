Военные армии РФ жалуются на безумные потери и полное истощение - перехват ГУР

Российские военные преступники в Украине жалуются на высокие потери и полную деморализацию из-за отказа командования проводить ротацию.
Что известно о проблемах армии РФ по словам самих окупантов
В перехваченных представителями Главного управления разведки Минобороны разговорах российских окупантов, один из них пожаловался жене, что ему и другим солдатам отказывают в законном отпуске, поскольку покинувшие фронт отказываются возвращаться воевать.
Оккупант подчеркнул, что российская армия несет бешеные потери на фронте, однако военное командование даже не считается с этим.
Кроме того, россияне не могут уйти в отпуск. Это связано с тем, что часть отказывается потом возвращаться на фронт.
Он просит жену писать обращение во все инстанции для того, чтобы его отпустили домой.
Что известно о попытках армии вербовать бывший наемников ПВК Вагнер
По информации журналистов издания "Важные истории", бывшим наемникам ПИК "Вагнер" предлагают заключение контрактов для вступления в состав Росгвардии.
Отмечается, что информация об этом появилась в чатах родственников бойцов ПИК, однако позже она была удалена.
Администратор одной из групп рассказал журналистам, что пост сначала был опубликован с ошибкой.
Кроме того, новое подразделение Росгвардии готово рассмотреть кандидатуры ампутантов "в индивидуальном порядке".
В публикации уточняется, что выплаты будут производиться на карточки. Росгвардия желает избежать ошибки Минобороны РФ, содержащей десятки добровольческих формирований с "мертвыми душами".
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