Військові армії РФ скаржаться на шалені втрати та повне виснаження — перехоплення ГУР

Російські військові злочинці в Україні скаржаться на високі втрати та повну деморалізацію через відмову командування проводити ротацію.

Що відомо про проблеми армії РФ зі слів самих окупантів

У перехоплених представниками Головного управління розвідки Міноборони розмовах російських окупантів, один з них поскаржився дружині, що йому та іншим солдатам відмовляють у законній відпустці, оскільки ті, хто покинув фронт, відмовляються повертатись воювати.

Окупант підкреслив, що російська армія зазнає шалених втрат на фронті, однак військове командування навіть не зважає на це.

Окрім того, росіяни не можуть піти у відпустку. Це пов'язано з тим, що частина з них відмовляється потім повертатись на фронт.

Він просить дружину писати звернення у всі інстанції для того, щоб його відпустили додому.

Просто пиши і все. Скільки тут можна сидіти... Я поки не знаю, ми тут всі відмовлятись почали, там багатьох поклало. Нас тут 40 чоловік лишилося, - каже російський військовий. Поширити

Що відомо про спроби армії вербувати колишній найманців ПВК Вагнер

За інформацією журналістів видання “Важливі історії”, колишнім найманцям ПВК “Вагнер” наразі пропонують укладення контрактів для вступу до складу Росгвардії.

Зазначається, що інформація про це з'явилася в чатах родичів бійців ПВК, проте пізніше її було видалено.

Адміністратор однієї з груп розповів журналістам, що пост спочатку було опубліковано з помилкою.

Судячи з оголошення, набір відкритий для "першоходів" - тих, хто раніше не брав участі у війні в Україні, а також людей, які не служили в армії, і людей із ВІЛ та гепатитом (їх у ПВК раніше збирали в загін "Амбрелла"), - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Крім того, новий підрозділ Росгвардії готовий розглянути кандидатури ампутантів "в індивідуальному порядку".

У публікації уточнюється, що виплати здійснюватимуть на картки. Росгвардія бажає уникнути помилки Міноборони РФ, яке утримує десятки добровольчих формувань із "мертвими душами".