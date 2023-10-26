Военные РФ привезли на оккупированные территории психологов подконтрольных ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ привезли на оккупированные территории психологов подконтрольных ФСБ

ФСБ
Читати українською
Источник:  ЦНС

На временно оккупированные территории россияне завезли группу психологов, подконтрольных Федеральной службе безопасности РФ якобы для безвозмездной помощи.

РФ свезла на оккупированные территории психологов

Сообщается, что на оккупированных территориях Луганской области захватчики открыли около десяти кабинетов с якобы бесплатной психологической помощью - туда ходят уже десятки человек.

Отмечается, что состав прибывших из России психологов согласован с ФСБ.

Психологи имеют задачу собирать информацию о нелояльных жителях во время сеансов. Также гастролеры осуществляют агитацию за вооруженные силы врага, сообщили в ЦНС.

Какая ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Мелитополе партизаны взорвали автомобиль с российскими военными
Авто
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированный Джанкой прибыла новая партия мобилизованных россиян — АТЕШ
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты паникуют из-за начала подводной атаки в Севастополе
бавовна в Крыму 24 октября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.