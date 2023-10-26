Военные РФ привезли на оккупированные территории психологов подконтрольных ФСБ

На временно оккупированные территории россияне завезли группу психологов, подконтрольных Федеральной службе безопасности РФ якобы для безвозмездной помощи.

РФ свезла на оккупированные территории психологов

Сообщается, что на оккупированных территориях Луганской области захватчики открыли около десяти кабинетов с якобы бесплатной психологической помощью - туда ходят уже десятки человек.

Отмечается, что состав прибывших из России психологов согласован с ФСБ.

Психологи имеют задачу собирать информацию о нелояльных жителях во время сеансов. Также гастролеры осуществляют агитацию за вооруженные силы врага, сообщили в ЦНС. Поделиться

Какая ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях. Так, оккупанты ищут детей на временно оккупированных территориях, которые продолжают онлайн-обучение в украинских школах или пользуются украинскими услугами.

Также по информации Мариупольского городского совета, учителя оккупированного Россией города предоставили старшеклассникам конкретный шаблон, по которому нужно поблагодарить военных государства-агрессора.

Кроме этого, по информации ЦНС, россияне опрокидывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.

Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.