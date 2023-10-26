Військові РФ завезли на окуповані території психологів підконтрольних ФСБ

На тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки РФ нібито для безоплатної допомоги.

РФ звезла на окуповані території психологів

Повідомляється, що на окупованих територіях Луганської області загарбники відкрили близько десяти кабінетів з нібито безоплатною психологічною допомогою - туди ходять вже десятки людей.

Зазначається, що склад психологів, які прибули з Росії, погоджено з ФСБ.

Психологи мають завдання збирати інформацію про нелояльних мешканців під час сеансів. Також гастролери здійснюють агітацію за збройні сили ворога, - повідомили в ЦНС. Поширити

Яка ситуація на окупованих територіях

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях. Так, окупанти шукають дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують онлайн-навчання в українських школах чи користуються українськими послугами.

Також за інформацією Маріупольської міської ради, вчителі окупованого Росією міста надали старшокласникам конкретний шаблон, за яким потрібно подякувати військовим держави-агресора.

Окрім цього, за інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.