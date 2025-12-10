Военный билет в Украине стал исключительно электронным
Категория
Украина
Дата публикации

Военный билет в Украине стал исключительно электронным

Юлия Свириденко
Резерв
Читати українською

Кабинет министров 10 декабря обновил порядок оформления военно-учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном формате.

Главные тезисы

  • По новому порядку в Украине военно-учетные документы оформляются только в электронном формате, что обеспечивает защиту от подделки и упрощает процессы военного учета.
  • Электронный военный билет в Резерв+ стал основным для военнообязанных, предоставляя возможность получить бумажную версию через PDF или в ТЦК и СП.
  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила переход на электронные документы как важный шаг для уменьшения риска потери или подделки военного билета.

Военный билет в Резерв+: какие изменения

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в соцсетях.

Электронный документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных… Для нуждающихся в бумажной версии остается возможность печатать PDF самостоятельно или получить распечатку в ТЦК и СП.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Свириденко объяснила этот шаг тем, что переход на электронный документ уменьшает риск потери или подделки и упрощает процессы военного учета.

Она добавила, что для реализации этих изменений правительство обновило постановления №1487 и №559.

Ранее Министерство обороны выпустило обновление для приложения Резерв+ — теперь в электронном документе будет автоматически отображаться фото владельца. Пользователям нужно только обновить приложение к последней версии и документ в нем.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине введут электронный военный билет
В Украине введут электронный военный билет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кто имеет право проверять военный билет - объяснение Минобороны
Министерство обороны Украины
Украина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГНСУ будет проверять военный билет у всех мужчин от 18 до 60 лет при выезде из Украины
ГНСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?