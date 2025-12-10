Военный билет в Украине стал исключительно электронным

Кабинет министров 10 декабря обновил порядок оформления военно-учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном формате.
Военный билет в Резерв+: какие изменения
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в соцсетях.
Свириденко объяснила этот шаг тем, что переход на электронный документ уменьшает риск потери или подделки и упрощает процессы военного учета.
Ранее Министерство обороны выпустило обновление для приложения Резерв+ — теперь в электронном документе будет автоматически отображаться фото владельца. Пользователям нужно только обновить приложение к последней версии и документ в нем.
