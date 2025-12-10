Военный билет в Украине стал исключительно электронным

Кабинет министров 10 декабря обновил порядок оформления военно-учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном формате.

Военный билет в Резерв+: какие изменения

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в соцсетях.

Электронный документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных… Для нуждающихся в бумажной версии остается возможность печатать PDF самостоятельно или получить распечатку в ТЦК и СП. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Свириденко объяснила этот шаг тем, что переход на электронный документ уменьшает риск потери или подделки и упрощает процессы военного учета.

Она добавила, что для реализации этих изменений правительство обновило постановления №1487 и №559.

Ранее Министерство обороны выпустило обновление для приложения Резерв+ — теперь в электронном документе будет автоматически отображаться фото владельца. Пользователям нужно только обновить приложение к последней версии и документ в нем.