ГНСУ будет проверять военный билет у всех мужчин от 18 до 60 лет при выезде из Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ГНСУ будет проверять военный билет у всех мужчин от 18 до 60 лет при выезде из Украины

ГНСУ
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Источник:  Украинская правда

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно условие для всех военнообязанных мужчин.

 

Главные тезисы

  • В результате нововведения на границе пока отмечается незначительное количество отказов из-за отсутствия военного билета.
  • Минобороны анонсировало новые функции Резерв+ для автоматизации оформления военных документов и предоставления удобных услуг.
  • Планируется расширить онлайн функционал Резерв+ для удобства граждан и избежания лишних очередей в военкомате.

У мужчин, пересекающих границу Украины, будут проверять военно-учетные документы

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он напомнил, что с 00:00 17 июля пограничники проверяют наличие военно-учетного документа у всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время выезда из Украины.

С начала введения этого нововведения на границе пока не отмечается каких-либо моментов, чтобы свидетельствовали о снижении количества связей, или приводили к недоразумениям или конфликтным ситуациям. Подавляющее большинство мужчин, пересекавших границу, имели необходимые документы, в том числе и военно-учетные. Конечно, были и отказы в пересечении границы, но их количество незначительно, всего несколько десятков: кто-то забыл взять военно-учетный документ, а кто-то его вообще не имел.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер ГНСУ

По словам спикера ГНСУ, по состоянию 7 утра 17 июля зафиксировано почти 40 таких случаев.

В то же время отмечу, что в предыдущие дни до сегодняшнего числа общее количество отказов в пересечении границы на выезд из-за несоответствия условий выезда колебалось на уровне 170-200 человек. Также отмечу, что категории лиц, которым в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд из Украины, в настоящее время не менялись, — резюмировал Демченко.

В Минобороны анонсировали новые функции Резерв+

В приложение планируется добавить функции автоматического предоставления отсрочки, бронирования, а также расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы граждане по электронному запросу могли подтянуть свои данные из других реестров.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

В следующем обновлении мы добавим опрос, чтобы понимать, что именно нужно гражданам. У нас около 4 млн пользователей и хотели бы, чтобы граждане предоставляли нам запросы и мы из этих запросов оказывали услуги. Мы работаем над тем, чтобы Резерв+ стал полностью цифровым аналогом ТЦК. Мы называем это ТЦК онлайн. И все сервисы, которые могут автоматизироваться, мы сделали онлайн и они не отнимали время и ресурсы наших граждан.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны

Она добавила, что Минобороны работает над запуском удобных услуг, чтобы людям не нужно было ходить в ЦНАП и ТЦК и стоять в очередях.

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