ГНСУ будет проверять военный билет у всех мужчин от 18 до 60 лет при выезде из Украины

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно условие для всех военнообязанных мужчин.
Главные тезисы
- В результате нововведения на границе пока отмечается незначительное количество отказов из-за отсутствия военного билета.
- Минобороны анонсировало новые функции Резерв+ для автоматизации оформления военных документов и предоставления удобных услуг.
- Планируется расширить онлайн функционал Резерв+ для удобства граждан и избежания лишних очередей в военкомате.
У мужчин, пересекающих границу Украины, будут проверять военно-учетные документы
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Он напомнил, что с 00:00 17 июля пограничники проверяют наличие военно-учетного документа у всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время выезда из Украины.
По словам спикера ГНСУ, по состоянию 7 утра 17 июля зафиксировано почти 40 таких случаев.
В Минобороны анонсировали новые функции Резерв+
В приложение планируется добавить функции автоматического предоставления отсрочки, бронирования, а также расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы граждане по электронному запросу могли подтянуть свои данные из других реестров.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Она добавила, что Минобороны работает над запуском удобных услуг, чтобы людям не нужно было ходить в ЦНАП и ТЦК и стоять в очередях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-