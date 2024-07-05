У ГПСУ напомнили о проверке военных билетов на границе — подробности

Требование наличия военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 с 17 июля.

С 17 июля изменяются правила пересечения границы для мужчин

С 16 июля истекает установленный Законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Учитывая это, начиная с 00.00 17 июля, пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины. Андрей Демченко Спикер Госпогранслужбы

Спикер добавил, что также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о предоставлении такого лица в розыск Национальной полицией. В таких случаях на место будут вызываться сотрудники полиции.

При этом отметим, что категории лиц, которым в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились. Отдельно напомним, что граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, имеющие отсрочку от призыва или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки (исключение по военному учету) или справки по форме, определенной в приложении 6 к вышеуказанному Порядку. Во избежание любых недоразумений при пересечении границы просим граждан учесть эту информацию. Поделиться

В приложении Резерв+ появился QR-код для удобной проверки данных

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", — заявила Черногоренко.

Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.