У ГПСУ напомнили о проверке военных билетов на границе — подробности

Требование наличия военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 с 17 июля.
Главные тезисы
- С 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военные документы при пересечении границы Украины.
- Наличие военно-учетного документа при проверке границы обязательно для успешного выезда из страны.
- Граждане Украины могут использовать электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+ с QR-кодом для удобной проверки.
- Отсутствие военного документа или наличие информации о лице в розыске может привести к отказу в пересечении границы на выезд.
- Для уточнения своего военного учета и предотвращения неприятностей при путешествиях за границу гражданам Украины необходимо ознакомиться с новыми правилами.
С 17 июля изменяются правила пересечения границы для мужчин
С 16 июля истекает установленный Законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Спикер добавил, что также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о предоставлении такого лица в розыск Национальной полицией. В таких случаях на место будут вызываться сотрудники полиции.
В приложении Резерв+ появился QR-код для удобной проверки данных
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", — заявила Черногоренко.
Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.
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