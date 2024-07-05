У ДПСУ нагадали про перевірку військових квитків на кордоні — подробиці

Вимога щодо наявності військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 з 17 липня.

З 17 липня змінюються правила перетину кордону для чоловіків

З 16 липня спливає встановлений Законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Враховуючи це, починаючи з 00.00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України. Андрій Демченко Речник Держприкордонслужби

Речник додав, що також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи у розшук Національною поліцією. В таких випадках на місце викликатимуться співробітники поліції.

При цьому зазначимо, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися. Окремо нагадаємо, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації в військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку. З метою уникнення будь-яких непорозумінь при перетині кордону просимо громадян врахувати цю інформацію. Поширити

У додатку Резерв+ з’явився QR-код для зручної перевірки даних

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+, — заявила Черногоренко.

Як повідомляється в додатку, тепер у ньому доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.