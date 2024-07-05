У ДПСУ нагадали про перевірку військових квитків на кордоні — подробиці

Вимога щодо наявності військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 з 17 липня.
Головні тези:
- З 17 липня чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно мати військові документи при перетині кордону.
- Порушення вимог може призвести до відмови у перетині кордону на виїзд з України згідно з повідомленням Держприкордонслужби.
- Громадяни України мають право на перетин кордону, якщо мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за медичними показниками.
- Державні служби пропонують зручний електронний військово-обліковий документ у додатку Резерв+ з QR-кодом для зручної перевірки даних.
- Ознайомтеся з новими правилами і необхідності наявності військових документів для успішного перетину кордонів України.
З 17 липня змінюються правила перетину кордону для чоловіків
З 16 липня спливає встановлений Законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Речник додав, що також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи у розшук Національною поліцією. В таких випадках на місце викликатимуться співробітники поліції.
У додатку Резерв+ з’явився QR-код для зручної перевірки даних
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+, — заявила Черногоренко.
Як повідомляється в додатку, тепер у ньому доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.
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