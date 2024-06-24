ГНСУ получили более 40 немецких грузовиков для улучшения логистики на фронте — видео

Германия передала Государственной пограничной службе Украины 41 грузовик, который улучшит логистику на передовом.

Германия передала ГНСУ более 40 грузовиков

Отмечается, что Германия усилила боеспособность пограничных отрядов бригадного типа, предоставив 41 грузовик Mercedes Arocs.

Их торжественно передал Главе Госпогранслужбы Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Мартин Егер.

Как сообщают в ГНСУ, благодаря этим грузовикам будет улучшена логистика на фронте.

Я и вся Государственная пограничная служба искренне благодарны Федеральному правительству Германии, Министерству иностранных дел Германии в лице министерки Анналены Бербок, за эту инициативу и реальную поддержку Украины и пограничной службы, — отметил генерал-лейтенант Сергей Дейнеко. Поделиться

Помощь Украине от Германии

Стоит отметить, что Германия оказала значительную поддержку Украине в противостоянии российскому вторжению. Берлин передал широкий спектр вооружения и оборудования, в том числе самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, зенитные установки Gepard, противотанковые ракеты, гранатометы, пулеметы, боеприпасы и бронированные машины.

Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии по владению оружием и ведению боевых действий.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм артиллерийских снарядов от Бундесвера. Часть боеприпасов будет предназначена для Украины.