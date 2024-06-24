ГНСУ получили более 40 немецких грузовиков для улучшения логистики на фронте — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГНСУ получили более 40 немецких грузовиков для улучшения логистики на фронте — видео

ГПСУ
ГНСУ получили более 40 немецких грузовиков для улучшения логистики на фронте — видео
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Германия передала Государственной пограничной службе Украины 41 грузовик, который улучшит логистику на передовом.

Главные тезисы

  • Получив 41 грузовик Mercedes Arocs от Германии, ГНСУ сможет улучшить логистику на фронте.
  • Германия активно поддерживает Украину в противостоянии российскому вторжению, предоставляя широкий спектр вооружений и проводя учения для украинских военных.
  • Помощь Германии включает поставки артиллерийских снарядов и другое военное оборудование, а также обучение по владению оружием и ведению боевых действий.
  • Поступление грузовиков от Германии является частью общего усилия по повышению боеспособности украинских войск и улучшению логистики для более эффективного ведения боевых операций.
  • Соглашение о поставках артиллерийских снарядов от Rheinmetall в Бундесвер, часть которых будет передана Украине, свидетельствует о поддержке немецкой стороны на пути укрепления обороноспособности страны.

Германия передала ГНСУ более 40 грузовиков

Отмечается, что Германия усилила боеспособность пограничных отрядов бригадного типа, предоставив 41 грузовик Mercedes Arocs.

Их торжественно передал Главе Госпогранслужбы Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Мартин Егер.

Как сообщают в ГНСУ, благодаря этим грузовикам будет улучшена логистика на фронте.

Я и вся Государственная пограничная служба искренне благодарны Федеральному правительству Германии, Министерству иностранных дел Германии в лице министерки Анналены Бербок, за эту инициативу и реальную поддержку Украины и пограничной службы, — отметил генерал-лейтенант Сергей Дейнеко.

Помощь Украине от Германии

Стоит отметить, что Германия оказала значительную поддержку Украине в противостоянии российскому вторжению. Берлин передал широкий спектр вооружения и оборудования, в том числе самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, зенитные установки Gepard, противотанковые ракеты, гранатометы, пулеметы, боеприпасы и бронированные машины.

Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии по владению оружием и ведению боевых действий.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм артиллерийских снарядов от Бундесвера. Часть боеприпасов будет предназначена для Украины.

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