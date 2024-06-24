ДПСУ отримали понад 40 німецьких вантажівок для покращення логістики на фронті — відео

Німеччина передала Державній прикордонній службі України 41 вантажівку, яка покращить логістику на передовій.
Головні тези:
- Отримавши 41 вантажівку Mercedes Arocs від Німеччини, ДПСУ зможе покращити логістику на фронті.
- Німеччина активно підтримує Україну в протистоянні російському вторгненню, надаючи широкий спектр озброєння та проводячи навчання для українських військових.
- Допомога від Німеччини включає постачання артилерійських снарядів та інше військове обладнання, а також навчання з володіння зброєю та ведення бойових дій.
- Надходження вантажівок від Німеччини є частиною загального зусилля підвищення боєздатності українських військ та покращення логістики для більш ефективного ведення бойових операцій.
- Угода про постачання артилерійських снарядів від Rheinmetall до Бундесверу, частина яких буде передана Україні, свідчить про підтримку німецької сторони на шляху укріплення обороноздатності країни.
Німеччина передала ДПСУ понад 40 вантажівок
Зазначається, що Німеччина посилила боєздатність прикордонних загонів бригадного типу, надавши 41 вантажівку Mercedes Arocs.
Їх урочисто передав Голові Держприкордонслужби Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.
Як повідомляють у ДПСУ, завдяки цим вантажівкам буде покращена логістика на фронті.
Допомога Україні від Німеччини
Варто зауважити, що Німеччина надала Україні значну підтримку у протистоянні російському вторгненню. Зокрема, Берлін передав широкий спектр озброєння та обладнання, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, зенітні установки Gepard, протитанкові ракети, гранатомети, кулемети, боєприпаси та броньовані машини.
Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли навчання в Німеччині з володіння зброєю та ведення бойових дій.
Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав рекордне замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів від Бундесверу. Частину боєприпасів буде призначено для України.
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