ДПСУ отримали понад 40 німецьких вантажівок для покращення логістики на фронті — відео

Німеччина передала Державній прикордонній службі України 41 вантажівку, яка покращить логістику на передовій.

Німеччина передала ДПСУ понад 40 вантажівок

Зазначається, що Німеччина посилила боєздатність прикордонних загонів бригадного типу, надавши 41 вантажівку Mercedes Arocs.

Їх урочисто передав Голові Держприкордонслужби Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

Як повідомляють у ДПСУ, завдяки цим вантажівкам буде покращена логістика на фронті.

Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні Федеральному уряду Німеччини, Міністерству закордонних справ Німеччини в особі міністерки Анналени Бербок, за цю ініціативу та реальну підтримку України і прикордонної служби, - зазначив генерал-лейтенант Сергій Дейнеко. Поширити

Допомога Україні від Німеччини

Варто зауважити, що Німеччина надала Україні значну підтримку у протистоянні російському вторгненню. Зокрема, Берлін передав широкий спектр озброєння та обладнання, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, зенітні установки Gepard, протитанкові ракети, гранатомети, кулемети, боєприпаси та броньовані машини.

Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли навчання в Німеччині з володіння зброєю та ведення бойових дій.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав рекордне замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів від Бундесверу. Частину боєприпасів буде призначено для України.