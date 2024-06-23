У Німеччині вимагають депортувати частину українських біженців — кого це стосується
Категорія
Світ
Дата публікації

У Німеччині вимагають депортувати частину українських біженців — кого це стосується

депортація
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Джерело:  ZDF

З закликом з цього приводу виступив очільник баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт. Він публічно почав вимагати висилати безробітних українських біженців з Німеччини.

Головні тези:

  • Німецький опозиціонер вважає, що українці повинні знайти роботу або повернутися на батьківщину.
  • Уряд Німеччини розкритикував пропозицію опозиції та наголосив на важливості інтеграції та працевлаштування для біженців.
  • Заяви політиків про депортацію українських біженців викликали обурення у партії “Зелені”, що входить до урядової коаліції.

Частину українських біженців можуть депортувати з Німеччини

На переконання німецького опозиціонера, необхідно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України, — підкреслив він.

Як наголосив Александер Добріндт, він вкрай невдоволений тим, що коштом платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

Він також додав, що наразі у ФРН важливо запровадити сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування.

Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції, — запропонував політик.

В уряді Німеччини розкритикували пропозицію опозиції

З заявою з цього приводу виступив заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе.

За його словами, ХСС має соромитися таких вимог та "раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву "Х", що означає "християнин".

Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті, — поскаржився він.

Такі заяви підтримав лідер партії "Зелених", яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур.

Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни, — наголосив політик.

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