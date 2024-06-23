У Німеччині вимагають депортувати частину українських біженців — кого це стосується

З закликом з цього приводу виступив очільник баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт. Він публічно почав вимагати висилати безробітних українських біженців з Німеччини.
Головні тези:
- Німецький опозиціонер вважає, що українці повинні знайти роботу або повернутися на батьківщину.
- Уряд Німеччини розкритикував пропозицію опозиції та наголосив на важливості інтеграції та працевлаштування для біженців.
- Заяви політиків про депортацію українських біженців викликали обурення у партії “Зелені”, що входить до урядової коаліції.
Частину українських біженців можуть депортувати з Німеччини
На переконання німецького опозиціонера, необхідно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.
Як наголосив Александер Добріндт, він вкрай невдоволений тим, що коштом платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.
Він також додав, що наразі у ФРН важливо запровадити сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування.
В уряді Німеччини розкритикували пропозицію опозиції
З заявою з цього приводу виступив заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе.
За його словами, ХСС має соромитися таких вимог та "раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву "Х", що означає "християнин".
Такі заяви підтримав лідер партії "Зелених", яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-