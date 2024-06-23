В Германии требуют депортировать часть украинских беженцев — кого это касается
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии требуют депортировать часть украинских беженцев — кого это касается

депортация
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Источник:  ZDF

С призывом по этому поводу выступил глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт. Он публично потребовал высылать безработных украинских беженцев из Германии.

Главные тезисы

  • Немецкий оппозиционер считает, что украинцы должны найти работу или вернуться на родину.
  • Правительство Германии раскритиковало предложение оппозиции и отметило важность интеграции и трудоустройства для беженцев.
  • Заявления политиков о депортации украинских беженцев вызвали возмущение в входящей в правительственную коалицию партии “Зеленые”.

Часть украинских беженцев может быть депортирована из Германии

По убеждению немецкого оппозиционера необходимо выслать украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.

Спустя более двух лет после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины, — подчеркнул он.

Как отметил Александер Добриндт, он крайне недоволен тем, что на средства налогоплательщиков слишком многие в Германии получают социальную помощь.

Он также добавил, что сейчас в ФРГ важно ввести более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве.

Должно быть предложение посредством работы, и это должно быть частью услуги по интеграции, — предложил политик.

В правительстве Германии раскритиковали предложение оппозиции

С заявлением по этому поводу выступил заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе.

По его словам, ХСС должна стесняться таких требований и "раз и навсегда убрать из своего названия букву "Х", что означает "христианин".

Путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих родителей на фронте, — посетовал он.

Такие заявления поддержал лидер входящей в правительственную коалицию партии "Зеленых" Омид Нурипур.

Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не признают ужаса путинской войны, — подчеркнул политик.

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