Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із критикою у бік політики Німеччини, заявивши, що країна нібито виглядає гірше, ніж 10 років тому.

Чому Орбан критикує політику Німеччини

Зазначається, що угорський прем’єр вдався до крітики німецької влади одразу після завершення візиту до цієї країни і зустрічі з канцлером Олафом Шольцем.

Вона більше не має колишнього смаку, не пахне так, як раніше. Ця Німеччина більше не є тією Німеччиною, яку нам ставили за приклад наші бабусі й дідусі, батьки, - заявив Орбан у контексті масової міграції до Німеччини. Поширити

За його словами, попередні покоління угорців наводили Німеччину як приклад потужного налагодженого виробництва і порядку.

Однак Орбан заявляє, що наразі все це нібито втрачено в Німеччині.

Лівий уряд надає громадянство сотням тисяч людей у прискореному порядку. Тепер вони тут не як гості корінних німців, а за власним правом. Тепер це і їхня країна. Вона навіть стає все більше їхньою країною, - заявляє прем’єр-міністр Угорщини. Поширити

Він підкреслив, що мігранти формують у Німеччині "особливе культурне середовище".

Бувають помилки, які можна виправити, чи то зовнішня політика, чи то економічні питання. Однак якщо уряд зазнає невдачі в міграційній політиці, її вже не виправити, - додає Орбан. Поширити

Що відомо скандальну політику Орбана

Угорська служба "Радіо Свобода" змогла дізнатися про те, чому офіційний Будапешт врешті-решт підтримав 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу.

За словами журналістів, Угорщина відмовилася від блокування санкцій ЄС щодо постачання російського СПГ, але в обмін на це "Пакш II" отримав горизонтальне звільнення від санкцій.

Шляхом шантажу Віктору Орбану та його команді вдалося добитися того, що ядерний проєкт, назавжди захищений від усіх нинішніх і майбутніх потенційних обмежень.

Видання звертає увагу на те, що ця поступка не змінює позицію офіційного Будапешта, яка полягає в тому, що він виступає проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників "Росатому" за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької атомної електростанції.