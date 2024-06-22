Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із критикою у бік політики Німеччини, заявивши, що країна нібито виглядає гірше, ніж 10 років тому.
Головні тези:
- Віктор Орбан звинуватив Німеччину в тому, що вона втратила свою колишню сутність та стала іншою країною через масову міграцію.
- Угорщина підтримала пакет санкцій ЄС проти РФ після обіцянки горизонтального звільнення від деяких обмежень.
- Офіційний Будапешт залишається проти санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, проте дійшов угоди щодо захисту ядерного проєкту від обмежень.
Чому Орбан критикує політику Німеччини
Зазначається, що угорський прем’єр вдався до крітики німецької влади одразу після завершення візиту до цієї країни і зустрічі з канцлером Олафом Шольцем.
За його словами, попередні покоління угорців наводили Німеччину як приклад потужного налагодженого виробництва і порядку.
Однак Орбан заявляє, що наразі все це нібито втрачено в Німеччині.
Він підкреслив, що мігранти формують у Німеччині "особливе культурне середовище".
Що відомо скандальну політику Орбана
Угорська служба "Радіо Свобода" змогла дізнатися про те, чому офіційний Будапешт врешті-решт підтримав 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу.
За словами журналістів, Угорщина відмовилася від блокування санкцій ЄС щодо постачання російського СПГ, але в обмін на це "Пакш II" отримав горизонтальне звільнення від санкцій.
Шляхом шантажу Віктору Орбану та його команді вдалося добитися того, що ядерний проєкт, назавжди захищений від усіх нинішніх і майбутніх потенційних обмежень.
Видання звертає увагу на те, що ця поступка не змінює позицію офіційного Будапешта, яка полягає в тому, що він виступає проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників "Росатому" за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької атомної електростанції.
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